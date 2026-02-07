Білецький припускає можливість зупинити просування росіян до весни та посадити їх за стіл переговорів

Командир Третього армійського корпусу, генерал Андрій Білецький зазначає, що російські окупанти зараз мають найгірші з 2023 року темпи просування на більшості ділянок фронту і саме через це посилили енергетичний терор мирного населення України, щоб зламати тил.

Він переконаний, що очікування ворога дочекатися весни та поновити тактику інфільтрації безпідставні. "Я з багатьох причин думаю, що цього не відбудеться або відбудеться не в повній мірі, але вони на це розраховують", - сказав Білецький в інтервʼю ICTV.

На його думку, Сили оборони до цього часу здатні завести противника в безнадійну ситуацію, коли наступати він не зможе, а його втрати збільшаться до неприйнятних.

"Якщо ми пройдемо морози і якщо ми зможемо в весняний період повністю зупинити росіян, їх просування на фронті, якщо вони зрозуміють, що навіть 2026 рік (строк повного захоплення Донецької області – ІФ-У) - це абсурд, я певен, тоді у них з'являться справді серйозні стимули сідати за стіл перемовин", - сказав Білецький.