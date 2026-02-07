Інтерфакс-Україна
Події
13:20 07.02.2026

Білецький припускає можливість зупинити просування росіян до весни та посадити їх за стіл переговорів

1 хв читати
Білецький припускає можливість зупинити просування росіян до весни та посадити їх за стіл переговорів

Командир Третього армійського корпусу, генерал Андрій Білецький зазначає, що російські окупанти зараз мають найгірші з 2023 року темпи просування на більшості ділянок фронту і саме через це посилили енергетичний терор мирного населення України, щоб зламати тил.

Він переконаний, що очікування ворога дочекатися весни та поновити тактику інфільтрації безпідставні. "Я з багатьох причин думаю, що цього не відбудеться або відбудеться не в повній мірі, але вони на це розраховують", - сказав Білецький в інтервʼю ICTV.

На його думку, Сили оборони до цього часу здатні завести противника в безнадійну ситуацію, коли наступати він не зможе, а його втрати збільшаться до неприйнятних.

"Якщо ми пройдемо морози і якщо ми зможемо в весняний період повністю зупинити росіян, їх просування на фронті, якщо вони зрозуміють, що навіть 2026 рік (строк повного захоплення Донецької області – ІФ-У) - це абсурд, я певен, тоді у них з'являться справді серйозні стимули сідати за стіл перемовин", - сказав Білецький.

 

Теги: #війна #білецький

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:22 07.02.2026
Генштаб: уражено нафтобазу, пункти управління БпЛА, ремонтний підрозділ, РСЗВ та зосередження живої сили противника

Генштаб: уражено нафтобазу, пункти управління БпЛА, ремонтний підрозділ, РСЗВ та зосередження живої сили противника

13:38 07.02.2026
Україна зменшила загрозу від антен в Білорусі, які використовувалися для ударів по Україні – Зеленський

Україна зменшила загрозу від антен в Білорусі, які використовувалися для ударів по Україні – Зеленський

13:25 07.02.2026
Генштаб: на ТОТ уражено РСЗВ "Ураган", пункти управління БпЛА, зосередження живої сили та центр виробництва FPV противника

Генштаб: на ТОТ уражено РСЗВ "Ураган", пункти управління БпЛА, зосередження живої сили та центр виробництва FPV противника

12:14 07.02.2026
Путін думає про паузу у війні через проблеми з грошима та небажання оголошувати мобілізацію, вважає Зеленський

Путін думає про паузу у війні через проблеми з грошима та небажання оголошувати мобілізацію, вважає Зеленський

11:36 07.02.2026
США пропонують завершити війну до початку літа, і ймовірно, будуть тиснути на сторони згідно з таким графіком – Зеленський

США пропонують завершити війну до початку літа, і ймовірно, будуть тиснути на сторони згідно з таким графіком – Зеленський

20:25 06.02.2026
Естонія внесла до списку нев'їзних до Шенгенської зони ще понад тисячу російських бойовиків – глава МЗС

Естонія внесла до списку нев'їзних до Шенгенської зони ще понад тисячу російських бойовиків – глава МЗС

20:14 06.02.2026
Основна битва за Донецьку область відбудеться за Словʼянськ і Краматорськ, прогнозують у DeepState

Основна битва за Донецьку область відбудеться за Словʼянськ і Краматорськ, прогнозують у DeepState

13:17 06.02.2026
Сирський про роботу ППО: в умовах складної погоди найбільш ефективним засобом залишаються зенітні ракетні війська

Сирський про роботу ППО: в умовах складної погоди найбільш ефективним засобом залишаються зенітні ракетні війська

13:15 06.02.2026
У кожній бригаді ТРО вводяться два батальйони безпілотних систем – Сирський

У кожній бригаді ТРО вводяться два батальйони безпілотних систем – Сирський

13:02 06.02.2026
У 2025 році Сили оборони України провели три наступальні операції - Сирський

У 2025 році Сили оборони України провели три наступальні операції - Сирський

ВАЖЛИВЕ

LELÉKA після перемоги в нацвідборі "Євробачення-2026": Це велика честь, я постараюся зробити це якомога краще

LELÉKA представлятиме Україну на "Євробаченні-2026" у Австрії

У голосуванні нацвідбору "Євробачення-2026" в "Дії" взяло участь 208,4 тис. українців, застосунок працював без збоїв

Найближчі дні будуть складними для Києва через морози та аварійні відключення електроенергії - мер

Зеленський про домовленості між США та РФ: надходить різна інформація, Україна не підтримає нічого "про нас без нас"

ОСТАННЄ

Трьох працівників ТЦК затримано за смертельне побиття жителя Дніпропетровщини - поліція

LELÉKA після перемоги в нацвідборі "Євробачення-2026": Це велика честь, я постараюся зробити це якомога краще

LELÉKA представлятиме Україну на "Євробаченні-2026" у Австрії

Глава Міненерго обговорив із керівництвом ОГТСУ перспективи збільшення імпорту газу з ЄС

У голосуванні нацвідбору "Євробачення-2026" в "Дії" взяло участь 208,4 тис. українців, застосунок працював без збоїв

Глава МВС: Рятувальник загинув на Київщині під час робіт на об’єкті, зруйнованому російськими ударами

Україна отримала та планує отримати ще 354 генератори від чеської організації Post Bellum - Сибіга

Найближчі дні будуть складними для Києва через морози та аварійні відключення електроенергії - мер

Унаслідок ворожої атаки у Запорізькому районі загинула жінка, ще двоє поранені – ОВА

"Укренерго" в неділю застосовуватиме погодинні графіки, у окремих областях можливі аварійні знеструмлення

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА