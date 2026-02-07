Інтерфакс-Україна
13:14 07.02.2026

На Запоріжжі ворожий дрон поранив семирічного хлопчика та жінку - ОВА

Росіяни атакували дроном Запорізький район, поранено семирічного хлопчика та жінку 54-х років, повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у Телеграм у суботу.

Приватний будинок зруйновано. Внаслідок удару виникла пожежа, яку ДСНС вже ліквідували, додав Федоров.

За інформацією МВС, за останню добу 10 поранених внаслідок 570 ворожих ударів по Запорізькій області

У Запоріжжі ворожа дронова атака зруйнувала місцевий притулок для тварин. Унаслідок удару загинули 15 собак, ще 10 тварин отримали поранення. Також травм зазнала 41-річна працівниця притулку, жінку госпіталізували.

В інших районах ворог цілеспрямовано бив безпілотниками типу "Shahed" та FPV-дронами по продовольчому магазину і цивільному автомобілю в якому їхала родина.


 https://t.me/mvs_ukraine/59077

