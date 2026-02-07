Інтерфакс-Україна
Події
13:07 07.02.2026

Пакет процвітання ще доопрацьовується з США та Європою – Зеленський

2 хв читати

Документи з Пакету процвітання (Prosperity Package) все ще доопрацьовуються, але важливо, щоб цей пакет був тристороннім – між Україною, США та Європою, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Поки що ми всі ще працюємо над документами з пакету процвітання (Prosperity Package). Скоріше за все це буде тристоронній пакет Європи, США та України. Один документ, де буде і Європа, і США, і Україна. Всі втрьох будемо підписувати це", – сказав Зеленський на зустрічі із журналістами.

Він наголосив, що дуже добре, що зараз американці з європейцями почали говорити про це, тому що спочатку передбачалися різні документи.

"Можуть бути різні, але тоді це різні плани відновлення, різні фонди. Напевно, було б складно. Відновлюємо одну державу, а маємо різні плани щодо відновлення. Тому зараз американці говорять з європейцями, щоб був один документ", – зазначив Зеленський.

Раніше, 24 грудня минулого року, він повідомив, що дев’ятий пункт проєкту 20-пунктного плану з припинення війни в Україні передбачає створення кількох фондів для вирішення питань відновлення української економіки, метою буде залучення $800 млрд за рахунок акціонерного капіталу, грантів, боргових зобов’язань, внесків приватного сектору, щоб допомогти Україні повністю реалізувати свій потенціал. За словами голови держави, згідно з підпунктом "А" цього дев’ятого пункту, США та європейські країни створять фонд капіталу і грантів з цільовим розміром $200 млрд для прозорого та ефективного інвестування в Україну. Однак президент, зазначив, що цільовий розмір у $200 млрд є предметом для розмови, оскільки невідомо, чи погодиться Європа.

Наприкінці грудня після зустрічі Зеленського із президентом США Дональдом Трампом цей пакет отримав назву Пакет процвітання (Prosperity Package).

Деякі ЗМІ стверджували про ймовірність підписання цього плану вже у Давосі на полях Всесвітнього економічного форуму, який відбувся 19-23 січня, але після зустрічі у Давосі із Трампом Зеленський повідомив, що Пакет процвітання складається з кількох документів, вони ще не готові, але майбутнє цього пакету виглядає позитивним.

Віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка також зазначав, що у Давосі Пакет процвітання був узгоджена на технічному рівні.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн також заявляла про близькість до угоди зі США та з Україною "Єдиної рамкової програми процвітання". В той же час питання прискореного вступу України до ЄС викликало значні дискусії всередині Союзу.

Теги: #пакет_процвітання #зеленський #відновлення

