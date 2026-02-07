Інтерфакс-Україна
12:53 07.02.2026

Зеленський про домовленості між США та РФ: надходить різна інформація, Україна не підтримає нічого "про нас без нас"

Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Українська сторона не володіє деталями двосторонніх американсько-російських домовленостей, щодо них надходить різна інформація, але Україна не підтримуватиме жодну з них, яка стосуватиметься її і при цьому була досягнута без її участі, повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками доповіді української делегації, яка брала участь у тристоронніх українсько-американсько-російських перемовин в Абу-Дабі (ОАЕ) 4-5 лютого.

"Існує ймовірність підписання документів між Америкою і російською стороною. Ми не знаємо всіх їхніх двосторонніх економічних чи бізнесових домовленостей, але щодо цього надходить та чи інша інформація. Наприклад, мені розвідка показувала так званий "пакет Дмітрієва", який він показував у США, – там обсяг близько 12 трильйонів доларів. Це начебто пакет економічного співробітництва між Америкою та Росією. Тобто ми чуємо про ймовірність таких або подібних двосторонніх документів між Америкою і Росією", - сказав Зеленський журналістам.

За його словами, зі ЗМІ "і не тільки" надходять різні сигнали, "що там можуть бути також питання, які пов'язані з Україною, наприклад, з нашим суверенітетом, з безпекою України". "Ми чітко показуємо, що Україна не буде підтримувати навіть ймовірні такі домовленості сторін про нас без нас", - наголосив Зеленський.

Стосовно окупованого Криму, президент припустив, що російська сторона "скоріш за все дає сигнал Америці – визнайте Крим, розуміючи, що Україна не визнає, і розуміючи, що Україна має вплив в європейському сегменті".

Він також припустив, що між президентом США Дональдом Трампом і Володимиром Путіним ведуться і інші розмови щодо контролю над територіями України. "Думаю, у них пряма розмова. Наприклад, така: дайте мені увесь Донбас – і я закінчу війну. Це якщо дуже коротко. Коли така велика кількість інформації надходить, даних, коли є такий діалог з переговорниками, ти можеш проаналізувати, в принципі, про що мова і які речі – про Донбас та про інше – звучать", - сказав Зеленський.

"В принципі, чи може бути така ймовірність, що про щось подібне говорить Росія з Америкою? Може. Ми просто передаємо сигнал, що всі сторони повинні домовитися про достойне та надійне закінчення війни, яке не створює нових ризиків війни через винагороду для агресора. Ми просто говоримо, що якщо хтось хоче про нас вирішити ті питання, які суперечать Конституції України або українському законодавству, то таких домовленостей Україна підтримувати не буде. Зрозуміло, що ми, наприклад, хочемо закінчення війни. І щоб Америка також була задоволена, і щоб Український народ був задоволений. І навіть якщо йдеться про компроміси, вони все одно повинні бути справедливими", - сказав президент України.

Він припустив, що "напевно, деякі речі у відносинах США і Росії нас не стосуються". "Але якщо зачіпають якимось чином наші національні інтереси, Український народ, наші території, – то ми хотіли би бачити це, щоб потім не було проблем, і це точно не має відбуватись всупереч інтересам українців", - наголосив Зеленський.

