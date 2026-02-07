Інтерфакс-Україна
Події
12:29 07.02.2026

США на перемовинах знов виступили з ініціативою припинення ударів по об'єктах енергетики, повідомив Зеленський

2 хв читати

Американська переговорна група під час тристоронніх українсько-американсько-російських перемовин в Абу-Дабі (ОАЕ), які пройшли 4-5 лютого, виступила з ініціативою повторити тзв "енергетичне перемир'я", тобто припинення взаємних ударів по об'єктах енергетики, російська сторона пообіцяла повернутись до цього питання, повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками доповіді української делегації.

"Американська сторона знову прийшла з ініціативою деескалації щодо енергетичних ударів зараз, під час переговорів і під час цих холодних днів. Ми сказали, що ми готові не бити по енергетиці, якщо нас не б'ють. Ми готові це акцептувати, якщо росіяни також акцептують так, як це було минулого разу. Минулого разу вони підтвердили. Ми так і отримали інформацію – публічну, з медіа", - сказав Зеленський журналістам.

"В кінці зустрічі (а Абу-Дабі – ІФ-У) вони (американська сторона – ІФ-У) сказали: давайте знову спробуємо. Росіяни сказали: ми повернемось", - додав президент.

За його словами, попереднє "енергетичне перемир'я" тривало менше тижня, пояснюється тим, що пропозиція американців була зустрітися через певний час і впродовж цього часу до зустрічі не бити по енергетиці. "Потім зустріч довелося відкласти через Іран. Американська сторона сказала: давайте оберемо іншу дату. Вони запропонували перенести зустріч на кілька днів. І ми їм сказали: але це ж ви переносите зустріч, тому від зустрічі до зустрічі повинне бути саме таке припинення вогню, про яке говорили. Вони сказали, що ми так це і розуміємо – тиждень. Але росіяни до минулого понеділка зробили. Всього неповні 4 дні був цей ceasefire. Тобто не факт, що зараз буде це", - розповів Зеленський.

Теги: #оае #сша #перемовини #зеленський #енергетика

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:53 07.02.2026
Зеленський про домовленості між США та РФ: надходить різна інформація, Україна не підтримає нічого "про нас без нас"

Зеленський про домовленості між США та РФ: надходить різна інформація, Україна не підтримає нічого "про нас без нас"

12:29 07.02.2026
Росіяни вперше почали говорити про вільну економічну зону в Донецькій області – Зеленський

Росіяни вперше почали говорити про вільну економічну зону в Донецькій області – Зеленський

12:14 07.02.2026
Путін думає про паузу у війні через проблеми з грошима та небажання оголошувати мобілізацію, вважає Зеленський

Путін думає про паузу у війні через проблеми з грошима та небажання оголошувати мобілізацію, вважає Зеленський

12:05 07.02.2026
У риториці росіян є зміни, але віри їм нуль – Зеленський за підсумками перемовин в Абу-Дабі

У риториці росіян є зміни, але віри їм нуль – Зеленський за підсумками перемовин в Абу-Дабі

11:53 07.02.2026
Україна на перемовинах підтвердила свої позиції щодо територій, спільне розуміння щодо ЗАЕС не знайдене – Зеленський

Україна на перемовинах підтвердила свої позиції щодо територій, спільне розуміння щодо ЗАЕС не знайдене – Зеленський

11:36 07.02.2026
США пропонують завершити війну до початку літа, і ймовірно, будуть тиснути на сторони згідно з таким графіком – Зеленський

США пропонують завершити війну до початку літа, і ймовірно, будуть тиснути на сторони згідно з таким графіком – Зеленський

11:15 07.02.2026
Трамп підписав указ, що дозволяє вводити мита щодо країн, які співпрацюють з Іраном

Трамп підписав указ, що дозволяє вводити мита щодо країн, які співпрацюють з Іраном

10:34 07.02.2026
Зеленський: Москву треба позбавити можливості тиснути на Україну холодом - потрібні ракети до "петріотів", NASAMS та інших систем

Зеленський: Москву треба позбавити можливості тиснути на Україну холодом - потрібні ракети до "петріотів", NASAMS та інших систем

10:11 07.02.2026
Міненерго: Через значні пошкодження обмеження балансування енергосистеми здійснюється шляхом залучення імпорту е/е

Міненерго: Через значні пошкодження обмеження балансування енергосистеми здійснюється шляхом залучення імпорту е/е

10:09 07.02.2026
На Київщині запроваджено екстрені відключення електроенергії - ОВА

На Київщині запроваджено екстрені відключення електроенергії - ОВА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський про домовленості між США та РФ: надходить різна інформація, Україна не підтримає нічого "про нас без нас"

Ворог атакував Україну 447 засобами повітряного нападу, зафіксовано влучання 13 ракет та 21 ударного БпЛА на 19 локаціях - ПС

Зеленський: Москву треба позбавити можливості тиснути на Україну холодом - потрібні ракети до "петріотів", NASAMS та інших систем

Ворог ударив по Бурштинській та Добротвірській ТЕС - Шмигаль

"Укренерго" запровадило аварійні відключення е/е в більшості регіонів України через чергову атаку РФ

ОСТАННЄ

Дрони СБУ атаковали хімзавод в Тверській області РФ, що працює на міноборони ворога

Ворог атакував Україну 447 засобами повітряного нападу, зафіксовано влучання 13 ракет та 21 ударного БпЛА на 19 локаціях - ПС

УЧХ евакуював пацієнтів пансіонату для людей з психічними порушеннями із Запорізької області

На Рівненщині ворог влучив у багатоквартирний житловий будинок, є поранені - ОВА

УЧХ евакуював пацієнтів пансіонату для людей з психічними порушеннями із Запорізької області

Через ракетно-дронову атаку на Хмельниччину травмований чоловік - ОВА

Одна людина загинула, ще 5 постраждали внаслідок ворожих ударів по Харківській області протягом доби

Ворог ударив по Бурштинській та Добротвірській ТЕС - Шмигаль

"Укрзалізниця" затримує поїзди на Івано-Франківщині через безпекову ситуацію

Окупанти за добу втратили 730 осіб та 69 од. спецтехніки - Генштаб

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА