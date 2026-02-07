США на перемовинах знов виступили з ініціативою припинення ударів по об'єктах енергетики, повідомив Зеленський

Американська переговорна група під час тристоронніх українсько-американсько-російських перемовин в Абу-Дабі (ОАЕ), які пройшли 4-5 лютого, виступила з ініціативою повторити тзв "енергетичне перемир'я", тобто припинення взаємних ударів по об'єктах енергетики, російська сторона пообіцяла повернутись до цього питання, повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками доповіді української делегації.

"Американська сторона знову прийшла з ініціативою деескалації щодо енергетичних ударів зараз, під час переговорів і під час цих холодних днів. Ми сказали, що ми готові не бити по енергетиці, якщо нас не б'ють. Ми готові це акцептувати, якщо росіяни також акцептують так, як це було минулого разу. Минулого разу вони підтвердили. Ми так і отримали інформацію – публічну, з медіа", - сказав Зеленський журналістам.

"В кінці зустрічі (а Абу-Дабі – ІФ-У) вони (американська сторона – ІФ-У) сказали: давайте знову спробуємо. Росіяни сказали: ми повернемось", - додав президент.

За його словами, попереднє "енергетичне перемир'я" тривало менше тижня, пояснюється тим, що пропозиція американців була зустрітися через певний час і впродовж цього часу до зустрічі не бити по енергетиці. "Потім зустріч довелося відкласти через Іран. Американська сторона сказала: давайте оберемо іншу дату. Вони запропонували перенести зустріч на кілька днів. І ми їм сказали: але це ж ви переносите зустріч, тому від зустрічі до зустрічі повинне бути саме таке припинення вогню, про яке говорили. Вони сказали, що ми так це і розуміємо – тиждень. Але росіяни до минулого понеділка зробили. Всього неповні 4 дні був цей ceasefire. Тобто не факт, що зараз буде це", - розповів Зеленський.