Інтерфакс-Україна
Події
12:29 07.02.2026

Росіяни вперше почали говорити про вільну економічну зону в Донецькій області – Зеленський

2 хв читати

Російська сторона уперше проговорювала питання створення вільної економічної зони в Донецькій області під час тристоронніх українсько-американсько-російських перемовин в Абу-Дабі (ОАЕ), які пройшли 4-5 лютого, чого не робила раніше, повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками доповіді української делегації.

"Я думаю, тому вони і проговорювали вільну економічну зону, про яку вони не говорили раніше… Судячи з того, що мені сказала команда – вони про цю тему говорили, як це може бути. Значить, росіяни, в принципі, готові це обговорювати. Раніше про вільну економічну зону росіяни теж не говорили. Тому що були не готові. Зараз вони спрацювали на прийом інформації про вільну економічну зону ", - сказав Зеленський журналістам.

При цьому він зазначив, що не знає, чи така ідея вільної економічної зони може бути реалізована. "Бо коли ми говорили про вільну економічну зону, у нас були різні погляди на це. Тож ми говоримо про якусь велику зону. Частина її, яка зараз під контролем росіян, – під контролем росіян. Частина зони, яку ми зараз контролюємо, тобто східна частина Донбасу, буде під нашим контролем", - пояснив президент.

"Тобто навіть якщо ми прийдемо до створення вільної економічної зони, нам будуть потрібні справедливі та надійні правила. Я маю на увазі однакові правила для обох сторін, однакові пропозиції для обох сторін. Ми дуже хотіли б просити про справедливіше ставлення. Ми бачимо, що Сполучені Штати будуть нейтральними. Тому, коли ми говоримо про нейтральність, ми просимо про однакове збалансування для обох сторін. Тож це наша земля. Ми не визнаємо її російською навіть якщо це вільна економічна зона. Наша земля, якщо це вільна економічна зона, – це наш народ, наш прапор, і це наш контроль. Як контролювати її – вирішувати нам. Нам не потрібно ділитися тим, що ми робитимемо там, якщо це наш контроль і наша територія. Ось і все. Це справедливо і це надійно", - додав Зеленський.

При цьому він наголосив, що якщо українська сторона зробить "один крок назад для створення такої зони", російська має зробити те саме. "Два кроки – два кроки. Три кроки – три кроки. Доки наші військові не скажуть мені, що більше рухатися не можна, бо це питання безпеки", - сказав голова держави.

У той же час президент нагадав, що "загалом від ідеї вільної економічної зони ні Україна, ні Росія ніколи не були в захваті". "Росія хоче нашого виходу з Донеччини, а ми говорили, що найбільш надійна позиція – "стоїмо, де стоїмо". Американська сторона пропонує такий компромісний, на їхній погляд, варіант", - додав Зеленський.

Теги: #оае #перемовини #зеленський #мирний_план

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:53 07.02.2026
Зеленський про домовленості між США та РФ: надходить різна інформація, Україна не підтримає нічого "про нас без нас"

Зеленський про домовленості між США та РФ: надходить різна інформація, Україна не підтримає нічого "про нас без нас"

12:29 07.02.2026
США на перемовинах знов виступили з ініціативою припинення ударів по об'єктах енергетики, повідомив Зеленський

США на перемовинах знов виступили з ініціативою припинення ударів по об'єктах енергетики, повідомив Зеленський

12:14 07.02.2026
Путін думає про паузу у війні через проблеми з грошима та небажання оголошувати мобілізацію, вважає Зеленський

Путін думає про паузу у війні через проблеми з грошима та небажання оголошувати мобілізацію, вважає Зеленський

12:05 07.02.2026
У риториці росіян є зміни, але віри їм нуль – Зеленський за підсумками перемовин в Абу-Дабі

У риториці росіян є зміни, але віри їм нуль – Зеленський за підсумками перемовин в Абу-Дабі

11:53 07.02.2026
Україна на перемовинах підтвердила свої позиції щодо територій, спільне розуміння щодо ЗАЕС не знайдене – Зеленський

Україна на перемовинах підтвердила свої позиції щодо територій, спільне розуміння щодо ЗАЕС не знайдене – Зеленський

11:36 07.02.2026
США пропонують завершити війну до початку літа, і ймовірно, будуть тиснути на сторони згідно з таким графіком – Зеленський

США пропонують завершити війну до початку літа, і ймовірно, будуть тиснути на сторони згідно з таким графіком – Зеленський

10:34 07.02.2026
Зеленський: Москву треба позбавити можливості тиснути на Україну холодом - потрібні ракети до "петріотів", NASAMS та інших систем

Зеленський: Москву треба позбавити можливості тиснути на Україну холодом - потрібні ракети до "петріотів", NASAMS та інших систем

22:42 06.02.2026
Державному авіауніверситету "КАІ" присвоєно статус національного - Зеленський

Державному авіауніверситету "КАІ" присвоєно статус національного - Зеленський

16:01 06.02.2026
Зеленський і голова МЗС Естонії обговорили додаткові внески у програму PURL, енергетичну допомогу та зміцнення ППО

Зеленський і голова МЗС Естонії обговорили додаткові внески у програму PURL, енергетичну допомогу та зміцнення ППО

04:30 06.02.2026
МЗС ОАЕ: Другий раунд переговорів між Росією, Україною та США сприймається як "позитивний сигнал"

МЗС ОАЕ: Другий раунд переговорів між Росією, Україною та США сприймається як "позитивний сигнал"

ВАЖЛИВЕ

Зеленський про домовленості між США та РФ: надходить різна інформація, Україна не підтримає нічого "про нас без нас"

Ворог атакував Україну 447 засобами повітряного нападу, зафіксовано влучання 13 ракет та 21 ударного БпЛА на 19 локаціях - ПС

Зеленський: Москву треба позбавити можливості тиснути на Україну холодом - потрібні ракети до "петріотів", NASAMS та інших систем

Ворог ударив по Бурштинській та Добротвірській ТЕС - Шмигаль

"Укренерго" запровадило аварійні відключення е/е в більшості регіонів України через чергову атаку РФ

ОСТАННЄ

Дрони СБУ атаковали хімзавод в Тверській області РФ, що працює на міноборони ворога

Ворог атакував Україну 447 засобами повітряного нападу, зафіксовано влучання 13 ракет та 21 ударного БпЛА на 19 локаціях - ПС

На Київщині запроваджено екстрені відключення електроенергії - ОВА

УЧХ евакуював пацієнтів пансіонату для людей з психічними порушеннями із Запорізької області

На Рівненщині ворог влучив у багатоквартирний житловий будинок, є поранені - ОВА

УЧХ евакуював пацієнтів пансіонату для людей з психічними порушеннями із Запорізької області

Через ракетно-дронову атаку на Хмельниччину травмований чоловік - ОВА

Одна людина загинула, ще 5 постраждали внаслідок ворожих ударів по Харківській області протягом доби

Ворог ударив по Бурштинській та Добротвірській ТЕС - Шмигаль

"Укрзалізниця" затримує поїзди на Івано-Франківщині через безпекову ситуацію

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА