Путін думає про паузу у війні через проблеми з грошима та небажання оголошувати мобілізацію, вважає Зеленський

Фото: @V_Zelenskiy_official Telegram

Дефіцит російського бюджету змушує зменшувати виплати військовим в Росії, що в умовах збільшення втрат на фронті веде до скорочення сил на передовій, але оголошувати мобілізацію Путін не хоче, тож він думає про паузу у війні, вважає президент України Володимир Зеленський.

"Я думаю, що їм потрібна пауза. Думаю, що Путін думає про паузу",-- сказав Зеленський на зустрічі із журналістами.

За словами українського президента, як посилається на дані розвідки, реальний дефіцит російського бюджету у 2025 році склав більш $100 млрд за офіційно визнаних більше $80 млрд, а цього року він буде ще більший.

Зеленський зазначив, що кількість підписаних контрактів в Росії не зменшується, але знижуються виплати військовим. Тож рівень поповнення російської армії складає 40 тис. осіб на місяць, не всі з яких йдуть на першу лінію, а українські військові знищують 30-35 тис. окупантів щомісяця вбитими і важко пораненими, і це число російських втрат буде зростати.

"Зменшуються у них передусім ті, хто стоїть на першій лінії. Тобто якщо так буде надалі, вони втратять за кілька місяців 100-120 тисяч саме тих, хто на "передку". І вони не заповнять цей дефіцит якось просто, враховуючи зокрема дефіцит грошей… Які рішення? Мобілізація", – пояснив президент України.

"Тоді це незворотній процес. Якщо Путін оголосить велику мобілізацію, ми розуміємо, який це буде мати вплив на їхнє суспільство та на нього особисто. Я не вірю, що він зупинить тоді війну у найближчий час", – додав Зеленський і в той же час повідомив, що українська розвідка каже, що у Путіна нема плану проводити мобілізацію, що йому це не вигідно.

У якості підтвердження такого стану речей президент України звернув увагу на те, що Путін платить зараз за 10 тис. військових з Північної Кореї зараз, які не йдуть на українську територію, а захищають територію Росії.

"Тобто якщо йому потрібні навіть ці 10 тисяч, щоб збільшити за рахунок корейського контингенту свою армію, то напевно той контингент, який воює на території України, буде непросто збільшити. Бо за рахунок кого? За рахунок своїх. А що це значить? Це значить – мобілізація", – ще раз зазначив Зеленський.

Днями головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський сказав журналістам, що за останні пів року чисельність російських військових в Україні залишається приблизно на одному рівні - 711-712 тис. осіб разом з оперативним резервом.