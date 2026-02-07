У риториці росіян є зміни, але віри їм нуль – Зеленський за підсумками перемовин в Абу-Дабі

Фото: @V_Zelenskiy_official Telegram

Українська делегація на тристоронніх українсько-американсько-російських перемовин, які відбулися в Абу-Дабі (ОАЕ) 4-5 лютого, зафіксувала зміну риторики російської сторони, повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками доповіді учасників делегації.

"Є зміни в їх риториці. Але віри їм – нуль. Я думаю, що в них до нас приблизно ті самі почуття, що й були, тому що вони Україну ненавидять, ось і все. Вони ж прийшли до нас з війною. І це не спровокована Україною війна. Вони прийшли сюди і почали вбивати українців. Це ненависть. Ви ж памʼятаєте, скільки було знущань, катувань, вбивств – просто від початку війни. Тому у нас немає жодних ілюзій ", - сказав Зеленський журналістам.

Зміни в риториці, за його словами, полягали в тому, що представники держави-агресора почали обговорювати теми предметно. "Російська делегація вже без цих пустопорожніх історичних альманахів та екскурсів, вона тепер про інше і більш конкретно – що робимо, а що не робимо; на що готові, на що не готові, як будемо моніторити припинення вогню та інші такі конкретні речі", - розповів президент.

Військові на перемовинах обговорювали технічний моніторинг того, як може бути припинений вогонь. "Військові приймають ідею, що американці повинні моніторити, якщо американці на це підуть. Американці знають нашу позицію: ми хочемо, щоб були іноземці, включно з американцями для того, щоб тиша та моніторинг були реальними. Американці не готові говорити про інших іноземців, бо вони готові говорити про себе, і розуміють, що вони готові будуть підтримувати це", - повідомив Зеленський.

На питання про ризик виходу СЩА з переговорного процесу, якщо не вдасться завершити війну до літа, Зеленський відповів: "Я, чесно кажу, такого не отримував від переговорної команди. Звісно бажано, щоб американці не виходили. Для нас – бажано. Я думаю, що і росіянам потрібно також на сьогодні, щоб американці залишалися, на мій погляд".

"Що стосується американців, то у них напевно просто буде інший пріоритет – Конгрес (вибори до Конгресу в поточному році – ІФ-У). І ми розуміємо з вами, що весь свій час вони будуть віддавати саме внутрішнім процесам – виборам, зміні настроїв в суспільстві їхньому. Вибори для них точно важливіше. Не будемо наївними. І вони говорять, що вони хочуть все зробити до червня. І вони будуть робити все, щоб війна так і закінчилася", - пояснив він.

Президент зазначив, що йому важко наразі дати відповідь щодо домовленостей про введення іноземних військових контингентів в Україну. "Про присутність на землі мені складно сказати, тому що переговірники не мають повноважень сьогодні сказати, що ті чи інші війська будуть присутні. Але це не говорить про те, що не будуть. Американська сторона говорить, що вони можуть гарантувати забезпечення моніторингу. Говорять, як технічно забезпечувати такий моніторинг, тобто вони в процесі визначення деталей", - розповів Зеленський.