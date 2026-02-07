Інтерфакс-Україна
Події
12:05 07.02.2026

У риториці росіян є зміни, але віри їм нуль – Зеленський за підсумками перемовин в Абу-Дабі

3 хв читати
У риториці росіян є зміни, але віри їм нуль – Зеленський за підсумками перемовин в Абу-Дабі
Фото: @V_Zelenskiy_official Telegram

Українська делегація на тристоронніх українсько-американсько-російських перемовин, які відбулися в Абу-Дабі (ОАЕ) 4-5 лютого, зафіксувала зміну риторики російської сторони, повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками доповіді учасників делегації.

"Є зміни в їх риториці. Але віри їм – нуль. Я думаю, що в них до нас приблизно ті самі почуття, що й були, тому що вони Україну ненавидять, ось і все. Вони ж прийшли до нас з війною. І це не спровокована Україною війна. Вони прийшли сюди і почали вбивати українців. Це ненависть. Ви ж памʼятаєте, скільки було знущань, катувань, вбивств – просто від початку війни. Тому у нас немає жодних ілюзій ", - сказав Зеленський журналістам.

Зміни в риториці, за його словами, полягали в тому, що представники держави-агресора почали обговорювати теми предметно. "Російська делегація вже без цих пустопорожніх історичних альманахів та екскурсів, вона тепер про інше і більш конкретно – що робимо, а що не робимо; на що готові, на що не готові, як будемо моніторити припинення вогню та інші такі конкретні речі", - розповів президент.

Військові на перемовинах обговорювали технічний моніторинг того, як може бути припинений вогонь. "Військові приймають ідею, що американці повинні моніторити, якщо американці на це підуть. Американці знають нашу позицію: ми хочемо, щоб були іноземці, включно з американцями для того, щоб тиша та моніторинг були реальними. Американці не готові говорити про інших іноземців, бо вони готові говорити про себе, і розуміють, що вони готові будуть підтримувати це", - повідомив Зеленський.

На питання про ризик виходу СЩА з переговорного процесу, якщо не вдасться завершити війну до літа, Зеленський відповів: "Я, чесно кажу, такого не отримував від переговорної команди. Звісно бажано, щоб американці не виходили. Для нас – бажано. Я думаю, що і росіянам потрібно також на сьогодні, щоб американці залишалися, на мій погляд".

"Що стосується американців, то у них напевно просто буде інший пріоритет – Конгрес (вибори до Конгресу в поточному році – ІФ-У). І ми розуміємо з вами, що весь свій час вони будуть віддавати саме внутрішнім процесам – виборам, зміні настроїв в суспільстві їхньому. Вибори для них точно важливіше. Не будемо наївними. І вони говорять, що вони хочуть все зробити до червня. І вони будуть робити все, щоб війна так і закінчилася", - пояснив він.

Президент зазначив, що йому важко наразі дати відповідь щодо домовленостей про введення іноземних військових контингентів в Україну. "Про присутність на землі мені складно сказати, тому що переговірники не мають повноважень сьогодні сказати, що ті чи інші війська будуть присутні. Але це не говорить про те, що не будуть. Американська сторона говорить, що вони можуть гарантувати забезпечення моніторингу. Говорять, як технічно забезпечувати такий моніторинг, тобто вони в процесі визначення деталей", - розповів Зеленський.

Теги: #оае #перемовини #зеленський #мирний_план

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:53 07.02.2026
Зеленський про домовленості між США та РФ: надходить різна інформація, Україна не підтримає нічого "про нас без нас"

Зеленський про домовленості між США та РФ: надходить різна інформація, Україна не підтримає нічого "про нас без нас"

12:29 07.02.2026
Росіяни вперше почали говорити про вільну економічну зону в Донецькій області – Зеленський

Росіяни вперше почали говорити про вільну економічну зону в Донецькій області – Зеленський

12:29 07.02.2026
США на перемовинах знов виступили з ініціативою припинення ударів по об'єктах енергетики, повідомив Зеленський

США на перемовинах знов виступили з ініціативою припинення ударів по об'єктах енергетики, повідомив Зеленський

12:14 07.02.2026
Путін думає про паузу у війні через проблеми з грошима та небажання оголошувати мобілізацію, вважає Зеленський

Путін думає про паузу у війні через проблеми з грошима та небажання оголошувати мобілізацію, вважає Зеленський

11:53 07.02.2026
Україна на перемовинах підтвердила свої позиції щодо територій, спільне розуміння щодо ЗАЕС не знайдене – Зеленський

Україна на перемовинах підтвердила свої позиції щодо територій, спільне розуміння щодо ЗАЕС не знайдене – Зеленський

11:36 07.02.2026
США пропонують завершити війну до початку літа, і ймовірно, будуть тиснути на сторони згідно з таким графіком – Зеленський

США пропонують завершити війну до початку літа, і ймовірно, будуть тиснути на сторони згідно з таким графіком – Зеленський

10:34 07.02.2026
Зеленський: Москву треба позбавити можливості тиснути на Україну холодом - потрібні ракети до "петріотів", NASAMS та інших систем

Зеленський: Москву треба позбавити можливості тиснути на Україну холодом - потрібні ракети до "петріотів", NASAMS та інших систем

22:42 06.02.2026
Державному авіауніверситету "КАІ" присвоєно статус національного - Зеленський

Державному авіауніверситету "КАІ" присвоєно статус національного - Зеленський

16:01 06.02.2026
Зеленський і голова МЗС Естонії обговорили додаткові внески у програму PURL, енергетичну допомогу та зміцнення ППО

Зеленський і голова МЗС Естонії обговорили додаткові внески у програму PURL, енергетичну допомогу та зміцнення ППО

04:30 06.02.2026
МЗС ОАЕ: Другий раунд переговорів між Росією, Україною та США сприймається як "позитивний сигнал"

МЗС ОАЕ: Другий раунд переговорів між Росією, Україною та США сприймається як "позитивний сигнал"

ВАЖЛИВЕ

Зеленський про домовленості між США та РФ: надходить різна інформація, Україна не підтримає нічого "про нас без нас"

Ворог атакував Україну 447 засобами повітряного нападу, зафіксовано влучання 13 ракет та 21 ударного БпЛА на 19 локаціях - ПС

Зеленський: Москву треба позбавити можливості тиснути на Україну холодом - потрібні ракети до "петріотів", NASAMS та інших систем

Ворог ударив по Бурштинській та Добротвірській ТЕС - Шмигаль

"Укренерго" запровадило аварійні відключення е/е в більшості регіонів України через чергову атаку РФ

ОСТАННЄ

Дрони СБУ атаковали хімзавод в Тверській області РФ, що працює на міноборони ворога

Ворог атакував Україну 447 засобами повітряного нападу, зафіксовано влучання 13 ракет та 21 ударного БпЛА на 19 локаціях - ПС

На Київщині запроваджено екстрені відключення електроенергії - ОВА

УЧХ евакуював пацієнтів пансіонату для людей з психічними порушеннями із Запорізької області

На Рівненщині ворог влучив у багатоквартирний житловий будинок, є поранені - ОВА

УЧХ евакуював пацієнтів пансіонату для людей з психічними порушеннями із Запорізької області

Через ракетно-дронову атаку на Хмельниччину травмований чоловік - ОВА

Одна людина загинула, ще 5 постраждали внаслідок ворожих ударів по Харківській області протягом доби

Ворог ударив по Бурштинській та Добротвірській ТЕС - Шмигаль

"Укрзалізниця" затримує поїзди на Івано-Франківщині через безпекову ситуацію

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА