12:00 07.02.2026

Дрони СБУ атаковали хімзавод в Тверській області РФ, що працює на міноборони ворога

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомив у суботу, що був атакований Рєдкінський дослідний завод в Тверській області РФ, який закриває нестандартні потреби міноборони РФ для російських нових озброєнь.

Це підприємство хімічного профілю "входить у ланцюги забезпечення ВПК рф через хімічні матеріали подвійного та військового призначення". Продукція застосовується для паливних компонентів, вибухових речовин, ініціаторів та технологічних сумішей, які використовують оборонні підприємства, повідомив Коваленко у Телеграм у суботу.

Пізніше джерела агентства "Інтерфакс-Україна" в СБУ повідомили, що саме дрони СБУ завдали удару по дослідному заводу в селищі Рєдкіно Тверської області РФ.

За інформаціє СБУ, там регулярно виготовляли компоненти пального для ракет Х-55 і Х-101, а також паливні добавки для дизельного пального й авіаційного керосину. Після атаки на території заводу розпочалася пожежа.

РосЗМІ повідомили про пожежу на підприємстві у Конаковському окрузі в Тверській області після атаки БПЛА.

 

