Інтерфакс-Україна
Події
11:00 07.02.2026

Ворог атакував Україну 447 засобами повітряного нападу, зафіксовано влучання 13 ракет та 21 ударного БпЛА на 19 локаціях - ПС

1 хв читати
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / https://www.facebook.com/kpszsu

У ніч на суботу (з 19:00 п’ятниці) противник завдав комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування: зафіксовано 447 засобів повітряного нападу - протиповітряною обороною збито/подавлено 406 цілей – 24 ракети та 382 безпілотники різних типів, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Основні напрямки удару – Львівщина, Івано-Франківщина, Рівненщина, Вінниччина, йдеться у повідомленні у Телеграм у суботу.

Ворог застосував 2 ракети "Циркон" (район пуску ТОТ АР Крим); 21 крилату ракету Х-101 (район пуску – акваторія Каспійського моря); 16 крилатих ракет "Калібр" (район пуску – акваторія Чорного моря); - 408 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотники інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Гвардійське ТОТ АР Крим, Донецьк - ТОТ України, близько 250 із них – "шахеди".

За попередніми даними, станом на 10:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 406 цілей – 24 ракети та 382 безпілотники різних типів: 14 крилатих ракет Х-101; 10 крилатих ракет "Калібр"; 382 ворожих БпЛА різних типів.

Зафіксовано влучання 13 ракет та 21 ударного БпЛА на 19 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на трьох локаціях.

 

Теги: #пс_зсу #атака #обстріли

