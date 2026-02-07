Зеленський: Москву треба позбавити можливості тиснути на Україну холодом - потрібні ракети до "петріотів", NASAMS та інших систем

Фото: https://www.president.gov.ua/

Понад 400 дронів і близько 40 ракет різних типів використав ворог для атаки по Україні минулої ночі, основна ціль – енергомережа, генерація та розподільчі підстанції; для захисту Україні потрібні ракети до "петріотів", NASAMS та інших систем, повідомив президент Володимир Зеленський.

"Понад 400 дронів і близько 40 ракет різних типів було в цій атаці. Основна ціль – енергомережа, генерація та розподільчі підстанції. Є пошкодження у Волинській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській областях. У Рівному пошкоджено багатоповерхівку. У Ладижині на Вінниччині дронами вдарили по адмінкорпусу звичайного аграрного коледжу. Були також удари на Київщині та Харківщині", - написав Зеленський у Телеграм.

У деяких регіонах продовжують працювати сили ППО. Усюди, де дозволяє безпекова ситуація, тривають рятувальні та ремонтні роботи на місцях російських ударів, зазначив президент.

Він також підкреслив, що "кожного дня Росія може обрати справжню дипломатію, але обирає нові удари".

"Важливо, щоб на це реагували всі, хто підтримує тристоронні перемовини. Москву треба позбавити можливості тиснути на Україну холодом. Для цього потрібні ракети до "петріотів", NASAMS та інших систем. Кожна партія допомагає нам пройти цю зиму. Дякую всім партнерам, хто це розуміє та дійсно допомагає", - написав Зеленський .