Інтерфакс-Україна
Події
10:34 07.02.2026

Зеленський: Москву треба позбавити можливості тиснути на Україну холодом - потрібні ракети до "петріотів", NASAMS та інших систем

1 хв читати
Зеленський: Москву треба позбавити можливості тиснути на Україну холодом - потрібні ракети до "петріотів", NASAMS та інших систем
Фото: https://www.president.gov.ua/

Понад 400 дронів і близько 40 ракет різних типів використав ворог для атаки по Україні минулої ночі, основна ціль – енергомережа, генерація та розподільчі підстанції; для захисту Україні потрібні ракети до "петріотів", NASAMS та інших систем, повідомив президент Володимир Зеленський.

"Понад 400 дронів і близько 40 ракет різних типів було в цій атаці. Основна ціль – енергомережа, генерація та розподільчі підстанції. Є пошкодження у Волинській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській областях. У Рівному пошкоджено багатоповерхівку. У Ладижині на Вінниччині дронами вдарили по адмінкорпусу звичайного аграрного коледжу. Були також удари на Київщині та Харківщині", - написав Зеленський у Телеграм.

У деяких регіонах продовжують працювати сили ППО. Усюди, де дозволяє безпекова ситуація, тривають рятувальні та ремонтні роботи на місцях російських ударів, зазначив президент.

Він також підкреслив, що "кожного дня Росія може обрати справжню дипломатію, але обирає нові удари".

"Важливо, щоб на це реагували всі, хто підтримує тристоронні перемовини. Москву треба позбавити можливості тиснути на Україну холодом. Для цього потрібні ракети до "петріотів", NASAMS та інших систем. Кожна партія допомагає нам пройти цю зиму. Дякую всім партнерам, хто це розуміє та дійсно допомагає", - написав Зеленський .

 

Теги: #зеленський #енергетика #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:53 07.02.2026
Зеленський про домовленості між США та РФ: надходить різна інформація, Україна не підтримає нічого "про нас без нас"

Зеленський про домовленості між США та РФ: надходить різна інформація, Україна не підтримає нічого "про нас без нас"

12:29 07.02.2026
Росіяни вперше почали говорити про вільну економічну зону в Донецькій області – Зеленський

Росіяни вперше почали говорити про вільну економічну зону в Донецькій області – Зеленський

12:29 07.02.2026
США на перемовинах знов виступили з ініціативою припинення ударів по об'єктах енергетики, повідомив Зеленський

США на перемовинах знов виступили з ініціативою припинення ударів по об'єктах енергетики, повідомив Зеленський

12:14 07.02.2026
Путін думає про паузу у війні через проблеми з грошима та небажання оголошувати мобілізацію, вважає Зеленський

Путін думає про паузу у війні через проблеми з грошима та небажання оголошувати мобілізацію, вважає Зеленський

12:05 07.02.2026
У риториці росіян є зміни, але віри їм нуль – Зеленський за підсумками перемовин в Абу-Дабі

У риториці росіян є зміни, але віри їм нуль – Зеленський за підсумками перемовин в Абу-Дабі

11:53 07.02.2026
Україна на перемовинах підтвердила свої позиції щодо територій, спільне розуміння щодо ЗАЕС не знайдене – Зеленський

Україна на перемовинах підтвердила свої позиції щодо територій, спільне розуміння щодо ЗАЕС не знайдене – Зеленський

11:36 07.02.2026
США пропонують завершити війну до початку літа, і ймовірно, будуть тиснути на сторони згідно з таким графіком – Зеленський

США пропонують завершити війну до початку літа, і ймовірно, будуть тиснути на сторони згідно з таким графіком – Зеленський

11:00 07.02.2026
Ворог атакував Україну 447 засобами повітряного нападу, зафіксовано влучання 13 ракет та 21 ударного БпЛА на 19 локаціях - ПС

Ворог атакував Україну 447 засобами повітряного нападу, зафіксовано влучання 13 ракет та 21 ударного БпЛА на 19 локаціях - ПС

10:11 07.02.2026
Міненерго: Через значні пошкодження обмеження балансування енергосистеми здійснюється шляхом залучення імпорту е/е

Міненерго: Через значні пошкодження обмеження балансування енергосистеми здійснюється шляхом залучення імпорту е/е

10:09 07.02.2026
На Київщині запроваджено екстрені відключення електроенергії - ОВА

На Київщині запроваджено екстрені відключення електроенергії - ОВА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський про домовленості між США та РФ: надходить різна інформація, Україна не підтримає нічого "про нас без нас"

Ворог атакував Україну 447 засобами повітряного нападу, зафіксовано влучання 13 ракет та 21 ударного БпЛА на 19 локаціях - ПС

Ворог ударив по Бурштинській та Добротвірській ТЕС - Шмигаль

"Укренерго" запровадило аварійні відключення е/е в більшості регіонів України через чергову атаку РФ

Тільки Україна може експлуатувати ЗАЕС - глава "Енергоатома" про можливість міждержавного використання станції

ОСТАННЄ

Дрони СБУ атаковали хімзавод в Тверській області РФ, що працює на міноборони ворога

УЧХ евакуював пацієнтів пансіонату для людей з психічними порушеннями із Запорізької області

На Рівненщині ворог влучив у багатоквартирний житловий будинок, є поранені - ОВА

УЧХ евакуював пацієнтів пансіонату для людей з психічними порушеннями із Запорізької області

Через ракетно-дронову атаку на Хмельниччину травмований чоловік - ОВА

Одна людина загинула, ще 5 постраждали внаслідок ворожих ударів по Харківській області протягом доби

Ворог ударив по Бурштинській та Добротвірській ТЕС - Шмигаль

"Укрзалізниця" затримує поїзди на Івано-Франківщині через безпекову ситуацію

Окупанти за добу втратили 730 осіб та 69 од. спецтехніки - Генштаб

В Яготині рятувальники ліквідовують пожежу внаслідок атаки БпЛА на складі Roshen

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА