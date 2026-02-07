Інтерфакс-Україна
Події
10:09 07.02.2026

На Київщині запроваджено екстрені відключення електроенергії - ОВА

1 хв читати

На Київщині внаслідок ворожої атаки пошкоджено п’ять приватних будинків, в області запроваджено екстрені відключення електроенергії, повідомив начальник ОВА Микола Калашник.

"На Київщині внаслідок ворожої атаки у Броварському районі пошкоджено п’ять приватних будинків та чотири автомобілі. У Бориспільському районі зазнали ушкоджень складські приміщення й логістичний центр одного з підприємств", - написав Калашник у Телеграм у суботу.

Він зазначив, що в області запроваджено екстрені відключення електроенергії. Об’єкти критичної інфраструктури та мобільні станції переведені на резервні джерела живлення. Наразі працюють 530 Пунктів незламності — усі готові приймати людей.

 

Теги: #відключення #київська_область #енергетика

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:29 07.02.2026
США на перемовинах знов виступили з ініціативою припинення ударів по об'єктах енергетики, повідомив Зеленський

США на перемовинах знов виступили з ініціативою припинення ударів по об'єктах енергетики, повідомив Зеленський

10:34 07.02.2026
Зеленський: Москву треба позбавити можливості тиснути на Україну холодом - потрібні ракети до "петріотів", NASAMS та інших систем

Зеленський: Москву треба позбавити можливості тиснути на Україну холодом - потрібні ракети до "петріотів", NASAMS та інших систем

10:11 07.02.2026
Міненерго: Через значні пошкодження обмеження балансування енергосистеми здійснюється шляхом залучення імпорту е/е

Міненерго: Через значні пошкодження обмеження балансування енергосистеми здійснюється шляхом залучення імпорту е/е

09:26 07.02.2026
Через атаки суттєво постраждало обладнання теплоелектростанцій в різних регіонах - ДТЕК

Через атаки суттєво постраждало обладнання теплоелектростанцій в різних регіонах - ДТЕК

08:55 07.02.2026
Ворог ударив по Бурштинській та Добротвірській ТЕС - Шмигаль

Ворог ударив по Бурштинській та Добротвірській ТЕС - Шмигаль

08:02 07.02.2026
В Івано-Франківську можливі значні перебої з е/е через атаку РФ по енергетиці

В Івано-Франківську можливі значні перебої з е/е через атаку РФ по енергетиці

06:51 07.02.2026
На Черкащині запровадили графіки аварійних відключень е/е

На Черкащині запровадили графіки аварійних відключень е/е

22:06 06.02.2026
Працівникам аварійно-відновлювальних бригад виплатять по 20 тис. грн доплати протягом трьох місяців - Шмигаль

Працівникам аварійно-відновлювальних бригад виплатять по 20 тис. грн доплати протягом трьох місяців - Шмигаль

22:01 06.02.2026
Кількість бригад з відновлення тепла і світла в Києві планують збільшити - Шмигаль

Кількість бригад з відновлення тепла і світла в Києві планують збільшити - Шмигаль

18:36 06.02.2026
Кличко звернувся до депутатів Європарламенту щодо допомоги Києву в умовах енергетичної кризи

Кличко звернувся до депутатів Європарламенту щодо допомоги Києву в умовах енергетичної кризи

ВАЖЛИВЕ

Зеленський про домовленості між США та РФ: надходить різна інформація, Україна не підтримає нічого "про нас без нас"

Ворог атакував Україну 447 засобами повітряного нападу, зафіксовано влучання 13 ракет та 21 ударного БпЛА на 19 локаціях - ПС

Зеленський: Москву треба позбавити можливості тиснути на Україну холодом - потрібні ракети до "петріотів", NASAMS та інших систем

Ворог ударив по Бурштинській та Добротвірській ТЕС - Шмигаль

"Укренерго" запровадило аварійні відключення е/е в більшості регіонів України через чергову атаку РФ

ОСТАННЄ

Зеленський про домовленості між США та РФ: надходить різна інформація, Україна не підтримає нічого "про нас без нас"

Росіяни вперше почали говорити про вільну економічну зону в Донецькій області – Зеленський

Путін думає про паузу у війні через проблеми з грошима та небажання оголошувати мобілізацію, вважає Зеленський

У риториці росіян є зміни, але віри їм нуль – Зеленський за підсумками перемовин в Абу-Дабі

Дрони СБУ атаковали хімзавод в Тверській області РФ, що працює на міноборони ворога

Ворог атакував Україну 447 засобами повітряного нападу, зафіксовано влучання 13 ракет та 21 ударного БпЛА на 19 локаціях - ПС

УЧХ евакуював пацієнтів пансіонату для людей з психічними порушеннями із Запорізької області

На Рівненщині ворог влучив у багатоквартирний житловий будинок, є поранені - ОВА

УЧХ евакуював пацієнтів пансіонату для людей з психічними порушеннями із Запорізької області

Через ракетно-дронову атаку на Хмельниччину травмований чоловік - ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА