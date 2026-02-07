На Київщині запроваджено екстрені відключення електроенергії - ОВА

На Київщині внаслідок ворожої атаки пошкоджено п’ять приватних будинків, в області запроваджено екстрені відключення електроенергії, повідомив начальник ОВА Микола Калашник.

"На Київщині внаслідок ворожої атаки у Броварському районі пошкоджено п’ять приватних будинків та чотири автомобілі. У Бориспільському районі зазнали ушкоджень складські приміщення й логістичний центр одного з підприємств", - написав Калашник у Телеграм у суботу.

Він зазначив, що в області запроваджено екстрені відключення електроенергії. Об’єкти критичної інфраструктури та мобільні станції переведені на резервні джерела живлення. Наразі працюють 530 Пунктів незламності — усі готові приймати людей.