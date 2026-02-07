Інтерфакс-Україна
Події
09:56 07.02.2026

УЧХ евакуював пацієнтів пансіонату для людей з психічними порушеннями із Запорізької області

1 хв читати
Фото: Червоний Хрест України

Український Червоний Хрест (УЧХ) евакуював пацієнтів пансіонату для людей з психічними порушеннями із Запорізької області

"У зв’язку з погіршенням безпекової ситуації та зростанням інтенсивності обстрілів у прифронтових громадах Запорізької області тривають евакуаційні заходи для захисту найбільш вразливих категорій населення…. Команда Українського Червоного Хреста відповідно до запиту департаменту соціального захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації забезпечила евакуацію 35 підопічних пансіонату для людей зі стійкими інтелектуальними та психічними порушеннями", - повідомив УЧХ у Фейсбуці.

Загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Запорізькій області забезпечив супровід евакуйованих. Для проведення евакуації було надано автотранспорт із водієм, що дозволило оперативно та безпечно перевезти людей. Евакуйованих перевезли до спеціалізованих закладів на Київщині, де їм забезпечать належні умови перебування, догляд і необхідний медичний супровід.

 

Теги: #тчху #евакуація #учх

