09:45 07.02.2026
На Рівненщині ворог влучив у багатоквартирний житловий будинок, є поранені - ОВА
Рівненщина зазнала повітряної атаки ворога: є влучання у критичну інфраструктуру, а також у багатоквартирний житловий будинок, повідомив начальник ОВА Олександр Коваль.
"Маємо ушкодження житлових будинків та критичної інфраструктури…
На жаль, маємо також влучання у багатоквартирний житловий будинок", - повідомив Коваль у Телеграм у суботу вранці
За попередньою інформацією, двоє людей отримали поранення, зазначив він.
Наразі в області є знеструмлення. Можуть виникати проблеми з водопостачанням.