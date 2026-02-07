Інтерфакс-Україна
Події
09:45 07.02.2026

На Рівненщині ворог влучив у багатоквартирний житловий будинок, є поранені - ОВА

1 хв читати

Рівненщина зазнала повітряної атаки ворога: є влучання у критичну інфраструктуру, а також у багатоквартирний житловий будинок, повідомив начальник ОВА Олександр Коваль.

"Маємо ушкодження житлових будинків та критичної інфраструктури…

На жаль, маємо також влучання у багатоквартирний житловий будинок", - повідомив Коваль у Телеграм у суботу вранці

За попередньою інформацією, двоє людей отримали поранення, зазначив він.

Наразі в області є знеструмлення. Можуть виникати проблеми з водопостачанням.

 

 

Теги: #рівненська_область #атака #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:00 07.02.2026
Дрони СБУ атаковали хімзавод в Тверській області РФ, що працює на міноборони ворога

Дрони СБУ атаковали хімзавод в Тверській області РФ, що працює на міноборони ворога

11:00 07.02.2026
Ворог атакував Україну 447 засобами повітряного нападу, зафіксовано влучання 13 ракет та 21 ударного БпЛА на 19 локаціях - ПС

Ворог атакував Україну 447 засобами повітряного нападу, зафіксовано влучання 13 ракет та 21 ударного БпЛА на 19 локаціях - ПС

10:34 07.02.2026
Зеленський: Москву треба позбавити можливості тиснути на Україну холодом - потрібні ракети до "петріотів", NASAMS та інших систем

Зеленський: Москву треба позбавити можливості тиснути на Україну холодом - потрібні ракети до "петріотів", NASAMS та інших систем

10:11 07.02.2026
Міненерго: Через значні пошкодження обмеження балансування енергосистеми здійснюється шляхом залучення імпорту е/е

Міненерго: Через значні пошкодження обмеження балансування енергосистеми здійснюється шляхом залучення імпорту е/е

09:26 07.02.2026
Через атаки суттєво постраждало обладнання теплоелектростанцій в різних регіонах - ДТЕК

Через атаки суттєво постраждало обладнання теплоелектростанцій в різних регіонах - ДТЕК

09:14 07.02.2026
Через ракетно-дронову атаку на Хмельниччину травмований чоловік - ОВА

Через ракетно-дронову атаку на Хмельниччину травмований чоловік - ОВА

08:59 07.02.2026
Одна людина загинула, ще 5 постраждали внаслідок ворожих ударів по Харківській області протягом доби

Одна людина загинула, ще 5 постраждали внаслідок ворожих ударів по Харківській області протягом доби

08:00 07.02.2026
Під ворожим обстрілом опинилися 39 населених пунктів Запорізької області, десять постраждалих

Під ворожим обстрілом опинилися 39 населених пунктів Запорізької області, десять постраждалих

20:54 06.02.2026
Росіяни ударили дроном по цивільній автівці на Сумщині, загинула жінка – ОВА

Росіяни ударили дроном по цивільній автівці на Сумщині, загинула жінка – ОВА

19:00 06.02.2026
П'ятеро постраждалих у Дніпропетровській області через обстріли протягом дня, пошкоджені 12 будинків – ОВА

П'ятеро постраждалих у Дніпропетровській області через обстріли протягом дня, пошкоджені 12 будинків – ОВА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський про домовленості між США та РФ: надходить різна інформація, Україна не підтримає нічого "про нас без нас"

Ворог атакував Україну 447 засобами повітряного нападу, зафіксовано влучання 13 ракет та 21 ударного БпЛА на 19 локаціях - ПС

Зеленський: Москву треба позбавити можливості тиснути на Україну холодом - потрібні ракети до "петріотів", NASAMS та інших систем

Ворог ударив по Бурштинській та Добротвірській ТЕС - Шмигаль

"Укренерго" запровадило аварійні відключення е/е в більшості регіонів України через чергову атаку РФ

ОСТАННЄ

Зеленський про домовленості між США та РФ: надходить різна інформація, Україна не підтримає нічого "про нас без нас"

Росіяни вперше почали говорити про вільну економічну зону в Донецькій області – Зеленський

США на перемовинах знов виступили з ініціативою припинення ударів по об'єктах енергетики, повідомив Зеленський

Путін думає про паузу у війні через проблеми з грошима та небажання оголошувати мобілізацію, вважає Зеленський

У риториці росіян є зміни, але віри їм нуль – Зеленський за підсумками перемовин в Абу-Дабі

На Київщині запроваджено екстрені відключення електроенергії - ОВА

УЧХ евакуював пацієнтів пансіонату для людей з психічними порушеннями із Запорізької області

УЧХ евакуював пацієнтів пансіонату для людей з психічними порушеннями із Запорізької області

Ворог ударив по Бурштинській та Добротвірській ТЕС - Шмигаль

"Укрзалізниця" затримує поїзди на Івано-Франківщині через безпекову ситуацію

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА