На Рівненщині ворог влучив у багатоквартирний житловий будинок, є поранені - ОВА

Рівненщина зазнала повітряної атаки ворога: є влучання у критичну інфраструктуру, а також у багатоквартирний житловий будинок, повідомив начальник ОВА Олександр Коваль.

"Маємо ушкодження житлових будинків та критичної інфраструктури…

На жаль, маємо також влучання у багатоквартирний житловий будинок", - повідомив Коваль у Телеграм у суботу вранці

За попередньою інформацією, двоє людей отримали поранення, зазначив він.

Наразі в області є знеструмлення. Можуть виникати проблеми з водопостачанням.