Інтерфакс-Україна
Події
08:59 07.02.2026

Одна людина загинула, ще 5 постраждали внаслідок ворожих ударів по Харківській області протягом доби

1 хв читати
Одна людина загинула, ще 5 постраждали внаслідок ворожих ударів по Харківській області протягом доби
Фото: https://t.me/synegubov/

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 12 населених пунктів Харківської області, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"Внаслідок обстрілів одна людина загинула, 5 – постраждали", написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Ввн уточнив, що у с. Білий Колодязь Вовчанської громади постраждали 58-річна жінка і 59-річний чоловік; на дорозі між с. Цупівка і сел. Прудянка Дергачівської громади загинув 50-річний чоловік, постраждала 50-річна жінка; у с. Осиново Кіндрашівської громади постраждав 33-річний чоловік; у се. Ківшарівка Куп’янської громади постраждала 57-річна жінка.

 

Теги: #постраждалі #харківська_область #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:00 07.02.2026
Ворог атакував Україну 447 засобами повітряного нападу, зафіксовано влучання 13 ракет та 21 ударного БпЛА на 19 локаціях - ПС

Ворог атакував Україну 447 засобами повітряного нападу, зафіксовано влучання 13 ракет та 21 ударного БпЛА на 19 локаціях - ПС

10:34 07.02.2026
Зеленський: Москву треба позбавити можливості тиснути на Україну холодом - потрібні ракети до "петріотів", NASAMS та інших систем

Зеленський: Москву треба позбавити можливості тиснути на Україну холодом - потрібні ракети до "петріотів", NASAMS та інших систем

09:45 07.02.2026
На Рівненщині ворог влучив у багатоквартирний житловий будинок, є поранені - ОВА

На Рівненщині ворог влучив у багатоквартирний житловий будинок, є поранені - ОВА

09:26 07.02.2026
Через атаки суттєво постраждало обладнання теплоелектростанцій в різних регіонах - ДТЕК

Через атаки суттєво постраждало обладнання теплоелектростанцій в різних регіонах - ДТЕК

09:14 07.02.2026
Через ракетно-дронову атаку на Хмельниччину травмований чоловік - ОВА

Через ракетно-дронову атаку на Хмельниччину травмований чоловік - ОВА

08:00 07.02.2026
Під ворожим обстрілом опинилися 39 населених пунктів Запорізької області, десять постраждалих

Під ворожим обстрілом опинилися 39 населених пунктів Запорізької області, десять постраждалих

21:48 06.02.2026
Чоловік загинув, дружина поранена внаслідок цілеспрямованого удару російського дрона по Харківській області

Чоловік загинув, дружина поранена внаслідок цілеспрямованого удару російського дрона по Харківській області

21:24 06.02.2026
Мирного мешканця поранено через удар російського дрона по прикордонному селу Харківської області

Мирного мешканця поранено через удар російського дрона по прикордонному селу Харківської області

20:54 06.02.2026
Росіяни ударили дроном по цивільній автівці на Сумщині, загинула жінка – ОВА

Росіяни ударили дроном по цивільній автівці на Сумщині, загинула жінка – ОВА

19:00 06.02.2026
П'ятеро постраждалих у Дніпропетровській області через обстріли протягом дня, пошкоджені 12 будинків – ОВА

П'ятеро постраждалих у Дніпропетровській області через обстріли протягом дня, пошкоджені 12 будинків – ОВА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський про домовленості між США та РФ: надходить різна інформація, Україна не підтримає нічого "про нас без нас"

Ворог атакував Україну 447 засобами повітряного нападу, зафіксовано влучання 13 ракет та 21 ударного БпЛА на 19 локаціях - ПС

Зеленський: Москву треба позбавити можливості тиснути на Україну холодом - потрібні ракети до "петріотів", NASAMS та інших систем

Ворог ударив по Бурштинській та Добротвірській ТЕС - Шмигаль

"Укренерго" запровадило аварійні відключення е/е в більшості регіонів України через чергову атаку РФ

ОСТАННЄ

Зеленський про домовленості між США та РФ: надходить різна інформація, Україна не підтримає нічого "про нас без нас"

Росіяни вперше почали говорити про вільну економічну зону в Донецькій області – Зеленський

США на перемовинах знов виступили з ініціативою припинення ударів по об'єктах енергетики, повідомив Зеленський

Путін думає про паузу у війні через проблеми з грошима та небажання оголошувати мобілізацію, вважає Зеленський

У риториці росіян є зміни, але віри їм нуль – Зеленський за підсумками перемовин в Абу-Дабі

Дрони СБУ атаковали хімзавод в Тверській області РФ, що працює на міноборони ворога

На Київщині запроваджено екстрені відключення електроенергії - ОВА

УЧХ евакуював пацієнтів пансіонату для людей з психічними порушеннями із Запорізької області

УЧХ евакуював пацієнтів пансіонату для людей з психічними порушеннями із Запорізької області

Ворог ударив по Бурштинській та Добротвірській ТЕС - Шмигаль

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА