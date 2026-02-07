Одна людина загинула, ще 5 постраждали внаслідок ворожих ударів по Харківській області протягом доби

Фото: https://t.me/synegubov/

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 12 населених пунктів Харківської області, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"Внаслідок обстрілів одна людина загинула, 5 – постраждали", написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Ввн уточнив, що у с. Білий Колодязь Вовчанської громади постраждали 58-річна жінка і 59-річний чоловік; на дорозі між с. Цупівка і сел. Прудянка Дергачівської громади загинув 50-річний чоловік, постраждала 50-річна жінка; у с. Осиново Кіндрашівської громади постраждав 33-річний чоловік; у се. Ківшарівка Куп’янської громади постраждала 57-річна жінка.