Інтерфакс-Україна
Події
08:55 07.02.2026

Ворог ударив по Бурштинській та Добротвірській ТЕС - Шмигаль

1 хв читати
Ворог ударив по Бурштинській та Добротвірській ТЕС - Шмигаль

Російська Федерація в ніч на суботу вдарила по Бурштинській та Добротвірській ТЕС, НЕК "Укренерго" активувала запит на аварійну допомогу від Польщі, повідомив віцепрем'єр-міністр енергетики Денис Шмигаль.

"Російські злочинці здійснили чергову масовану атаку на енергетичні об’єкти України. Під ударом були підстанції та повітряні лінії 750 кВ і 330 кВ - основа енергомережі України. Ворог вдарив також по генерації: Бурштинській ТЕС та Добротвірській ТЕС", - написав він у Телеграмі.

Шмигаль повідомив, що блоки АЕС були розвантажені персоналом. Станом на зараз по всій території України застосовано 4,5-5 черг графіків аварійних відключень, а у східних та північних областях - спеціальні графіки аварійних відключень.

Атака триває. Енергетики готові приступати до відновлення, щойно це дозволить безпекова ситуація.

Міністр зазначив, що диспетчер "Укренерго" активував запит на аварійну допомогу від Польщі.

Як повідомлялося, НЕК "Укренерго" запровадило станом на ранок суботи аварійні відключення в більшості регіонів Україні через чергову ворожу атаку.

 

Теги: #атака #енергетика #рф

