08:19 07.02.2026

Окупанти за добу втратили 730 осіб та 69 од. спецтехніки - Генштаб

Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони за добу ліквідували 730 окупантів, 2 танки, 22 артсистем, 2 бронемашини, 1 161 БПЛА, а також 69 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Facebook ранком суботи.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.02.26 орієнтовно склали особового складу – близько 1 245 290 (+730) осіб, танків – 11 650 (+2) од, бойових броньованих машин – 24 009 (+2) од. артилерійських систем – 37 036 (+22) од, РСЗВ – 1 637 (+0) од, засоби ППО – 1 295 (+0) од, літаків – 435 (+0) од, гелікоптерів – 347 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 127 081 (+1 161) од, крилаті ракети – 4 245 (+0) од, кораблі / катери – 28 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 77 379 (+68) од, спеціальна техніка – 4 064 (+1) од", - йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

