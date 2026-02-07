Інтерфакс-Україна
08:12 07.02.2026

В Яготині рятувальники ліквідовують пожежу внаслідок атаки БпЛА на складі Roshen

Фото: https://t.me/dsns_telegram

В Яготині Київської області рятувальники ліквідовують пожежу на складі Roshen, по якому вночі влучив ворожий безпілотник, повідомляє Держслужба з НС.

"Київщина: триває ліквідація пожежі в складському приміщенні", - сказано в телеграмі ДСНС.

Як повідомляється, внаслідок нічної ворожої атаки БПЛА у місті Яготин Бориспільського району виникла пожежа на території складського комплексу.

За даними деяких телеграм-пабліків, ворог вдарив безпілотником по складу Roshen.

Раніше повідомлялося, що одна жінка загинула і двоє людей постраждали внаслідок влучання у виробничу будівлю компанії Roshen в Голосієвському районі Києва під час ракетно-дронової атаки російських окупантів по Києву в ніч на суботу. Усього в Києві одна людина загинула та щонайменше четверо отримали поранення внаслідок нічної атаки.

Народний депутат фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко опублікував фото пошкодженої під час нічної атаки виробничої будівлі фабрики Roshen в Києві, яка виходить фасадом на вулицю. В одному з корпусів фабрики зруйнований верхній поверх, в інших вибиті вікна. Будівля, яка зазнала руйнувань – сусідня з корпусом, на даху якого змонтований логотип компанії.

 

Теги: #пожежа #київська #roshen

