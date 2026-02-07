Під ворожим обстрілом опинилися 39 населених пунктів Запорізької області, десять постраждалих

Російські війська за добу здійснили майже 600 обстрілів по 39 населеним пунктам Запорізької області, постраждали 10 людей, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Упродовж доби окупанти завдали 570 ударів по 39 населених пунктах. Десятеро людей отримали поранення внаслідок ворожих атак на Запоріжжя, Запорізький та Пологівський райони", - написав він у телеграм-каналі.

Федоров зазначив, що війська РФ здійснили 22 авіаційні удари по Барвінівці, Любицькому, Самійлівці, Таврійському, Воскресенці, Заливному, Чарівному, Гуляйпільському, Воздвижівці, Верхній Терсі, Копанях, Рівному, Оленокостянтинівці, Щербаках.

Він додав, що 345 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Вільнянськ, Балабине, Софіївку, Біленьке, Веселий Гай, Спасівку, Микільське, Степногірськ, Приморське, Лук'янівське, Павлівку, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір’я, Зелене, Староукраїнку, Добропілля, Прилуки.

Також 7 обстрілів із РСЗВ накрили Залізничне, Новоандріївку, Чарівне, Гуляйпільське та Криничне, а 196 артилерійських ударів прийшлося по Червонодніпровці, Степногірську, Приморському, Лук'янівському, Павлівці, Гуляйполю, Залізничному, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір’ю, Зеленому, Добропіллю, Прилуках.

Крім того, надійшло 104 повідомлення про пошкодження житла, автівок та об’єктів інфраструктури.