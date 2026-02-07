"Укренерго" запровадило аварійні відключення е/е в більшості регіонів України через чергову атаку РФ

НЕК "Укренерго" запровадило станом на ранок суботи аварійні відключення в більшості регіонів Україні через чергову ворожу атаку.

"Росія здійснює чергову масовану атаку на об’єкти енергосистеми України. Внаслідок завданих ворогом пошкоджень – у більшості регіонів застосовані аварійні відключення", - сказано в телеграм-каналі компанії.

Наразі атака ще триває. Відновлювальні роботи розпочнуться одразу, як тільки це дозволить безпекова ситуація, додали в НЕК.

У НЕК підкреслили, що раніше оприлюднені графіки погодинних знеструмлень зараз не діють. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.