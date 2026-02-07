7 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

7 лютого в Україні відзначається День масажиста, а у світі – День народження вогнегасника, День числа e, День періодичної таблиці.

Віряни вшановують святого преподобного Партенія, єпископа Лампсакійського.

День 1445 Російська агресія - Day 1445 Russian aggression

День масажиста

Професійне свято в Україні запровадили у 2018 році. Провідні установи, громадські організації у галузі медицини, охорони здоров'я та масажу, виступили з ініціативою встановлення в Україні професійного свята – Дня масажиста. Всеукраїнська громадська організація "Українська Федерація масажу" у 2018 році затвердила професійне свято. Спочатку свято пропонувалося з датою відзначення 16 квітня. Згодом визначено щорічна дата проведення – 7 лютого.

Мета цього свята – відзначити і вшанувати тисячі людей – масажистів, які присвячують своє життя нелегкій та корисній праці, допомагають дбати про своє здоров’я тим, хто цього потребує. Також свято покликано об'єднувати фахівців різних напрямів в масажному мистецтві.

Вперше вплив на людське тіло з допомогою рук описали китайці та індійці близько 3 тис. років до нашої ери. Масажем лікували вивихи і ревматичні болі, знімали втоми та спазми м’язів. В Україні методики масажу почали вивчати в XIX ст. в Одесі та Харкові.

День вогнегасника

Саме 7 лютого 1863 року у США, штаті Вірджинія, американський інженер і винахідник Алан Крей офіційно запатентував перший вогнегасник. Пів століття до цього ще один протипожежний засіб створив капітан британської армії Джордж Менбі. Тоді це був мідний циліндр ємністю 13 літрів, заповнений лужною водою. Однак саме винахід американського наступника Крея вважають офіційним народженням вогнегасника. До XIX століття пожежі гасили підручними засобами та звичайною водою.

Перший запатентований вогнегасник був схожий на пляшку води ємністю 0,7 л із водним наповнювачем і показував дуже малу ефективність на практиці. Лише з часом він трансформувався до всім знайомого сучасного вигляду і став приносити справжню користь людству.

День числа e

Щороку 7 лютого математики відзначають День числа e (e-Day), присвячений математичній константі e, відомій як число Ейлера. Це число приблизно дорівнює 2,71828 і відіграє ключову роль у багатьох галузях математики та науки.

День періодичної таблиці

7 лютого відзначається День періодичної таблиці (Periodic Table Day) — свято, присвячене одному з найважливіших інструментів у хімії. Цей день вшановує не лише саму таблицю, але й науковців, які зробили внесок у її створення та розвиток.

Народилися в цей день:

180 років від дня народження Григорія Максимовича Бораковського (Борковського) (1846-1890), українського драматурга;

120 років від дня народження Олега Костянтиновича Антонова (1906-1984), українського авіаконструктора, творця 52 типів планерів і 22 типів літаків, зокрема славетних Ан-2, Ан-22 та Ан-124, засновника школи конструювання транспортних, регіональних пасажирських літаків та літаків спеціального призначення;

120 років від дня народження Бориса Болеславовича Лучицького (1906-1966), українського актора, режисера;

120 років від дня народження Ганни Марківни Гімельфарб (1906-1977), української бібліографині;

80 років від дня народження Гектора Бабенка (1946-2016), бразильського та аргентинського кінорежисера, сценариста, продюсера, актора українського походження.

Ще цього дня:

1906 – Сигнал SOS вперше був запропонований як міжнародний сигнал біди (замість коду CQD, який раніше використовували на суднах);

1991 – Тимчасова ІРА обстріляла з мінометів резиденцію прем'єр-міністра Великої Британії Даунінґ-стріт, 10;

1992 – 12 держав-членів Європейських спільнот підписали Маастрихтський договір, основну угоду Європейського Союзу;

1992 – Республіка Бенін визнала незалежність України;

2009 – Лісові пожежі у штаті Вікторія призвели до найгіршого стихійного лиха в історії Австралії, загинули 173 особи;

2010 – Відбувся другий тур президентських виборів в Україні, на яких переміг Віктор Янукович;

2016 – Північна Корея запустила в космос Кванмьонсон-4, порушуючи численні договори ООН;

2018 – розгром та знищення передових загонів російських Сил Спеціального Призначення ("ПВК Вагнера") під Дайр-ез-Заур американськими військами у Сирії в ніч з 7 на 8 лютого.

Церковне свято:

Святого преподобного Партенія, єпископа Лампсакійського

Святий жив у першій половині 4 століття, за часів, коли християнство межувало з агресивним язичництвом, і поширення істинної віри було справжнім подвигом.

Милосердя святого Парфенія було настільки велике, що він ніколи нікому не відмовляв у зціленні – до нього йшли багато городян і мандрівників. Святитель прожив довге життя і помер мирною смертю у довіреному йому місті, де і був похований з великими почестями.

Іменини:

Анатолій, Василь, Дмитро, Іван, Максим, Олександр, Марія, Христина.

З прикмет цього дня:

Сильний вітер після полудня віщує багатий урожай ярих, а червоний захід сонця — холодне літо. Також вважається, що сині хмари принесуть потепління.

Сьогодні радять не укладати шлюб. Ще не можна сваритися, лаятися, приховувати образи і краще не йти в магазин за покупками.