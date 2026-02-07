Трамп назвав "дуже хорошими переговори" переговори щодо України

Президент США Дональд Трамп заявив про хороший хід переговорів щодо мирного врегулювання війни РФ в Україні.

"Сьогодні ми провели дуже хороші переговори щодо Росії та України, які можуть привести до певних змін", - сказав Трамп в розмові з журналістами на борту літака Air Force One, відео опублікував Білий дім.

Крім України, Трамп відзначив наявність "дуже хороших" переговорів з Іраном.

Він підкреслив, що американська сторона багато і конструктивно спілкується з усіма залученими сторонами.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=mw5uF45hSWA