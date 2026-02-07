06:58 07.02.2026
Трамп назвав "дуже хорошими переговори" переговори щодо України
Президент США Дональд Трамп заявив про хороший хід переговорів щодо мирного врегулювання війни РФ в Україні.
"Сьогодні ми провели дуже хороші переговори щодо Росії та України, які можуть привести до певних змін", - сказав Трамп в розмові з журналістами на борту літака Air Force One, відео опублікував Білий дім.
Крім України, Трамп відзначив наявність "дуже хороших" переговорів з Іраном.
Він підкреслив, що американська сторона багато і конструктивно спілкується з усіма залученими сторонами.
Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=mw5uF45hSWA