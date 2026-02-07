На Черкащині запровадили графіки аварійних відключень е/е

У Черкаській області через наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак запровадили графіки аварійних відключень електроенергії, повідомив начальник ОВА Ігор Табурець.

"Через наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак 7 лютого з 05:45 по Черкаській області застосовані графіки аварійних відключень (ГАВ) за командою НЕК "Укренерго", - написав він у телеграмі.

За його словами, також продовжують діяти графіки погодинних відключень (ГПВ).

Він додав, що є необхідність у дуже ощадливому споживанні електроенергії.

Джерело: https://t.me/cherkaskaODA/18049