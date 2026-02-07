Інтерфакс-Україна
Події
06:51 07.02.2026

На Черкащині запровадили графіки аварійних відключень е/е

1 хв читати

У Черкаській області через наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак запровадили графіки аварійних відключень електроенергії, повідомив начальник ОВА Ігор Табурець.

"Через наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак 7 лютого з 05:45 по Черкаській області застосовані графіки аварійних відключень (ГАВ) за командою НЕК "Укренерго", - написав він у телеграмі.

За його словами, також продовжують діяти графіки погодинних відключень (ГПВ).

Він додав, що є необхідність у дуже ощадливому споживанні електроенергії.

Джерело: https://t.me/cherkaskaODA/18049

Теги: #відключення #черкаська #аварійні

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:09 07.02.2026
На Київщині запроваджено екстрені відключення електроенергії - ОВА

На Київщині запроваджено екстрені відключення електроенергії - ОВА

20:48 03.02.2026
Начальник Черкаської поліції тимчасово припиняє виконання службових обов'язків під час розслідування обставин загибелі поліцейських

Начальник Черкаської поліції тимчасово припиняє виконання службових обов'язків під час розслідування обставин загибелі поліцейських

08:45 03.02.2026
Понад 16 тисяч мешканців Лозівської громади Харківської області без опалення через нічні ворожі обстріли - мер

Понад 16 тисяч мешканців Лозівської громади Харківської області без опалення через нічні ворожі обстріли - мер

08:43 03.02.2026
Екстрені відключення запроваджено на частині лівобережних районів Києва – ДТЕК

Екстрені відключення запроваджено на частині лівобережних районів Києва – ДТЕК

06:58 02.02.2026
Черкащина зазнала масованої атаки БпЛА, є пожежі та четверо травмованих - ОВА

Черкащина зазнала масованої атаки БпЛА, є пожежі та четверо травмованих - ОВА

22:37 21.01.2026
Шмигаль: енергетики розробили низку технічних рішень, які дозволять перейти від екстрених до жорстких, але прогнозованих графіків

Шмигаль: енергетики розробили низку технічних рішень, які дозволять перейти від екстрених до жорстких, але прогнозованих графіків

13:31 21.01.2026
Масові відключення 40-60% інфраструктури наразі фіксуються у 9 областях – "Київстар"

Масові відключення 40-60% інфраструктури наразі фіксуються у 9 областях – "Київстар"

08:20 20.01.2026
"Укренерго" повідомило про аварійні відключення через ворожі обстріли

"Укренерго" повідомило про аварійні відключення через ворожі обстріли

08:30 19.01.2026
У кількох регіонах України через російські обстріли запроваджено аварійні відключення електроенергії - "Укренерго"

У кількох регіонах України через російські обстріли запроваджено аварійні відключення електроенергії - "Укренерго"

22:22 18.01.2026
CEO YASNO: у Києві тривають екстрені відключення електроенергії, країна переходить на графіки з 4,5–5 черг

CEO YASNO: у Києві тривають екстрені відключення електроенергії, країна переходить на графіки з 4,5–5 черг

ВАЖЛИВЕ

Зеленський про домовленості між США та РФ: надходить різна інформація, Україна не підтримає нічого "про нас без нас"

Ворог атакував Україну 447 засобами повітряного нападу, зафіксовано влучання 13 ракет та 21 ударного БпЛА на 19 локаціях - ПС

Зеленський: Москву треба позбавити можливості тиснути на Україну холодом - потрібні ракети до "петріотів", NASAMS та інших систем

Ворог ударив по Бурштинській та Добротвірській ТЕС - Шмигаль

"Укренерго" запровадило аварійні відключення е/е в більшості регіонів України через чергову атаку РФ

ОСТАННЄ

Зеленський про домовленості між США та РФ: надходить різна інформація, Україна не підтримає нічого "про нас без нас"

Росіяни вперше почали говорити про вільну економічну зону в Донецькій області – Зеленський

США на перемовинах знов виступили з ініціативою припинення ударів по об'єктах енергетики, повідомив Зеленський

Путін думає про паузу у війні через проблеми з грошима та небажання оголошувати мобілізацію, вважає Зеленський

У риториці росіян є зміни, але віри їм нуль – Зеленський за підсумками перемовин в Абу-Дабі

Дрони СБУ атаковали хімзавод в Тверській області РФ, що працює на міноборони ворога

Ворог атакував Україну 447 засобами повітряного нападу, зафіксовано влучання 13 ракет та 21 ударного БпЛА на 19 локаціях - ПС

Зеленський: Москву треба позбавити можливості тиснути на Україну холодом - потрібні ракети до "петріотів", NASAMS та інших систем

УЧХ евакуював пацієнтів пансіонату для людей з психічними порушеннями із Запорізької області

На Рівненщині ворог влучив у багатоквартирний житловий будинок, є поранені - ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА