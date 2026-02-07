Москва відхилила пропозицію США щодо повного контролю над Запорізькою АЕС – ЗМІ

Москва відхилила пропозицію США в рамках мирної угоди щодо повного контролю Вашингтону над Запорізькою АЕС, що давало б право Штатам розподіляти енергію між Україною та РФ, повідомляє Reuters.

"Росія відхилила пропозицію США, згідно з якою Вашингтон контролював би станцію та розподіляв свою електроенергію як між Росією, так і між Україною", - сказано в статті.

Зазначається, що Росія наполягає на власному контролю над Запорізькою АЕС. Натомість у Кремлі пропонують, що таким чином Україна отримувала б електроенергію за низькими цінами.

"Москва наполягає на тому, щоб контролювати станцію, пропонуючи Україні дешеву електроенергію, пропозицію, яку Київ вважає неприйнятною", - зазначає агентство.

Видання зазначає, що , за даними джерел, питання ЗАЕС у мирних переговорах є таким же проблемним, як і питання територій.

Джерело: https://www.reuters.com/world/europe/us-aims-march-peace-deal-ukraine-quick-elections-sources-say-2026-02-06/