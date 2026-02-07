Інтерфакс-Україна
Події
05:46 07.02.2026

Москва відхилила пропозицію США щодо повного контролю над Запорізькою АЕС – ЗМІ

1 хв читати

Москва відхилила пропозицію США в рамках мирної угоди щодо повного контролю Вашингтону над Запорізькою АЕС, що давало б право Штатам розподіляти енергію між Україною та РФ, повідомляє Reuters.

"Росія відхилила пропозицію США, згідно з якою Вашингтон контролював би станцію та розподіляв свою електроенергію як між Росією, так і між Україною", - сказано в статті.

Зазначається, що Росія наполягає на власному контролю над Запорізькою АЕС. Натомість у Кремлі пропонують, що таким чином Україна отримувала б електроенергію за низькими цінами.

"Москва наполягає на тому, щоб контролювати станцію, пропонуючи Україні дешеву електроенергію, пропозицію, яку Київ вважає неприйнятною", - зазначає агентство.

Видання зазначає, що , за даними джерел, питання ЗАЕС у мирних переговорах є таким же проблемним, як і питання територій.

Джерело: https://www.reuters.com/world/europe/us-aims-march-peace-deal-ukraine-quick-elections-sources-say-2026-02-06/

Теги: #рф #заес #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:29 07.02.2026
США на перемовинах знов виступили з ініціативою припинення ударів по об'єктах енергетики, повідомив Зеленський

США на перемовинах знов виступили з ініціативою припинення ударів по об'єктах енергетики, повідомив Зеленський

12:00 07.02.2026
Дрони СБУ атаковали хімзавод в Тверській області РФ, що працює на міноборони ворога

Дрони СБУ атаковали хімзавод в Тверській області РФ, що працює на міноборони ворога

11:53 07.02.2026
Україна на перемовинах підтвердила свої позиції щодо територій, спільне розуміння щодо ЗАЕС не знайдене – Зеленський

Україна на перемовинах підтвердила свої позиції щодо територій, спільне розуміння щодо ЗАЕС не знайдене – Зеленський

11:36 07.02.2026
США пропонують завершити війну до початку літа, і ймовірно, будуть тиснути на сторони згідно з таким графіком – Зеленський

США пропонують завершити війну до початку літа, і ймовірно, будуть тиснути на сторони згідно з таким графіком – Зеленський

11:15 07.02.2026
Трамп підписав указ, що дозволяє вводити мита щодо країн, які співпрацюють з Іраном

Трамп підписав указ, що дозволяє вводити мита щодо країн, які співпрацюють з Іраном

08:55 07.02.2026
Ворог ударив по Бурштинській та Добротвірській ТЕС - Шмигаль

Ворог ударив по Бурштинській та Добротвірській ТЕС - Шмигаль

02:21 07.02.2026
США та Україна обговорили терміни можливої мирної угоди з РФ – ЗМІ

США та Україна обговорили терміни можливої мирної угоди з РФ – ЗМІ

23:52 06.02.2026
Держдеп США схвалив продаж Україні запчастин для військової техніки на $185 млн США

Держдеп США схвалив продаж Україні запчастин для військової техніки на $185 млн США

21:38 06.02.2026
США хочуть нову ядерну угоду, оскільки Росія роками її порушувала - Рубіо

США хочуть нову ядерну угоду, оскільки Росія роками її порушувала - Рубіо

20:25 06.02.2026
Естонія внесла до списку нев'їзних до Шенгенської зони ще понад тисячу російських бойовиків – глава МЗС

Естонія внесла до списку нев'їзних до Шенгенської зони ще понад тисячу російських бойовиків – глава МЗС

ВАЖЛИВЕ

Зеленський про домовленості між США та РФ: надходить різна інформація, Україна не підтримає нічого "про нас без нас"

Ворог атакував Україну 447 засобами повітряного нападу, зафіксовано влучання 13 ракет та 21 ударного БпЛА на 19 локаціях - ПС

Зеленський: Москву треба позбавити можливості тиснути на Україну холодом - потрібні ракети до "петріотів", NASAMS та інших систем

Ворог ударив по Бурштинській та Добротвірській ТЕС - Шмигаль

"Укренерго" запровадило аварійні відключення е/е в більшості регіонів України через чергову атаку РФ

ОСТАННЄ

Зеленський про домовленості між США та РФ: надходить різна інформація, Україна не підтримає нічого "про нас без нас"

Росіяни вперше почали говорити про вільну економічну зону в Донецькій області – Зеленський

Путін думає про паузу у війні через проблеми з грошима та небажання оголошувати мобілізацію, вважає Зеленський

У риториці росіян є зміни, але віри їм нуль – Зеленський за підсумками перемовин в Абу-Дабі

Ворог атакував Україну 447 засобами повітряного нападу, зафіксовано влучання 13 ракет та 21 ударного БпЛА на 19 локаціях - ПС

Зеленський: Москву треба позбавити можливості тиснути на Україну холодом - потрібні ракети до "петріотів", NASAMS та інших систем

На Київщині запроваджено екстрені відключення електроенергії - ОВА

УЧХ евакуював пацієнтів пансіонату для людей з психічними порушеннями із Запорізької області

На Рівненщині ворог влучив у багатоквартирний житловий будинок, є поранені - ОВА

УЧХ евакуював пацієнтів пансіонату для людей з психічними порушеннями із Запорізької області

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА