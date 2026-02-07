NovaPay розмістив першу збільшену вдвічі серію облігацій обсягом 200 млн грн

Міжнародний фінансовий сервіс NovaPay (ТМ NovaPay) з групи Nova розмістив у повному обсязі облігації серії "М", емітентом яких виступала його дочірня компанія "НоваПей Кредит", номінальною вартістю 200 млн грн, тоді як з попередніх 12 серій 11 були випущені номіналом 100 млн грн кожна, а ще одна – 90 млн грн.

Як зазначається у повідомлені компанії у п’ятницю, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) затвердила звіт про розміщення 29 січня 2026 року, тоді як облігації були випущені у IV кварталі 2025 року.

Як і більшість серій облігацій NovaPay, облігації серії "М" використовуватимуться у РЕПО-операціях, які компанія просуває як альтернативу банківським депозитам: облігації випущені номіналом по 1 тис. грн на три роки із виплатою купона за ставкою 18% річних під час погашення.

Кошти, залучені в результаті емісії облігацій, планується використати на проведення кредитних операцій для юридичних осіб – 20% та фізичних осіб – 80%.

У NovaPay наголосили, що станом на початок 2026 року більше 7,1 тис. клієнтів стали власниками корпоративних облігацій сервісу на загальну суму 1,25 млрд грн.

Як повідомлялось, "НоваПей Кредит" за січень-вересень 2025 року збільшила чистий прибуток в 1,8 рази порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 101,56 млн грн, але за результатами року його планувалося довести до 518,9 млн грн, а 2026 року збільшити до 1 млрд 30,6 млн грн за нарощення чистого процентного доходу з 802,1 млн грн до 1 млрд 515,1 млн грн.

Загалом протягом 2023-2025 років NovaPay здійснив 12 випусків облігацій загальним номіналом 1 млрд 190 млн грн. Цінні папери всіх серій, окрім трьох, використовуються для програми РЕПО-операцій як альтернатива банківським депозитам, вони доступні для купівлі в мобільному застосунку NovaPay та виплата відсотків по ним запланована один раз при погашені. Виплата ж відсотків за облігаціями для інституційних інвесторів здійснюється щоквартально. За ними також передбачена щорічна оферта, а номінальна ставка доходності на перший рік обігу – 18% річних. Серія "K" стала третьою для інституційних інвесторів.

У вересні 2025 року сервіс погасив дворічні облігації серії "С" на суму 100 млн грн, які він розмістив серед інституційних інвесторів, у портфелі емітента залишаються ще одна серія – "I" – облігацій такого типу на 90 млн грн.

NovaPay заснований 2001 року як міжнародний фінансовий сервіс, що входить до групи Nova ("Нова пошта") й забезпечує фінансові послуги онлайн і офлайн у відділеннях "Нової пошти". За даними на сайті, у компанії працюють близько 13 тис. працівників у більш ніж 3,6 тис. відділеннях "Нової пошти" в усій Україні. За даними Національного банку України, компанія займає близько 35% загального обсягу внутрішньодержавних грошових переказів.

NovaPay першим в Україні серед небанківських фінансових установ отримав 2023 року розширену ліцензію НБУ, що дала змогу відкривати рахунки й випускати картки, а також першим серед небанків наприкінці минулого року запустив власний фінансовий застосунок із широким спектром фінансових послуг.

