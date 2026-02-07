Інтерфакс-Україна
02:21 07.02.2026

США та Україна обговорили терміни можливої мирної угоди з РФ – ЗМІ

Учасники переговорів США та України обговорили можливе досягнення мирної угоди з Росією вже у березні 2026 року, передає Reuters.

Агентство пише, що про таку амбітну мету розповіли одразу три джерела, знайомі із ситуацією. Водночас вважають, що строки, імовірно, будуть зрушені через відсутність згоди щодо ключового питання, а саме щодо територій.

Ще п'ять джерел кажуть, що згідно з обговорюваною схемою, будь-яку угоду буде винесено на референдум, які одночасно відбудуться з національними виборами.

"Американська переговорна група, очолювана спеціальним посланником Стівом Віткоффом і зятем президента Дональда Трампа Джаредом Кушнером, на нещодавніх зустрічах в Абу-Дабі та Маямі висловила українським колегам думку, що було б краще, якби голосування відбулося найближчим часом", - ідеться в статті.

За даними джерел агентства, американські переговірники заявили, що президент США Дональд Трамп, найімовірніше, зосередиться на внутрішніх справах у зв'язку з наближенням проміжних виборів до Конгресу в листопаді. Це означає, що у високопоставлених чиновників США буде менше часу і політичного капіталу для укладення мирної угоди.

За словами двох співрозмовників, офіційні особи США та України обговорювали можливість проведення виборів і референдуму вже в травні. Однак ще кілька джерел, обізнаних із переговорами, назвали запропонований американцями графік нереалістичним.

"Американці дуже поспішають", - сказало джерело, додавши, що голосування можна організувати менш ніж за шість місяців, але це все одно займе левову кількість часу.

Україна хоче припинення вогню протягом усієї виборчої кампанії, щоб захистити цілісність референдуму, і стверджує, що Кремль має історію порушення своїх обіцянок щодо узгодженого припинення бойових дій.

"Позиція Києва полягає в тому, що нічого не можна домовитися, поки не будуть надані гарантії безпеки для України з боку США та партнерів", – сказало джерело.

