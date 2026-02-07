З початку доби на фронті відбулось 137 бойових зіткнень - Генштаб

З початку доби п'ятниці на фронті відбулось 137 бойових зіткнень, з них 40 боїв на покровському напрямку, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України.

"З початку доби відбулося 137 бойових зіткнень. Противник завдав одного ракетного удару, застосувавши 7 ракет, 59 авіаційних ударів, скинув 151 керовану авіабомбу. Крім того, застосував 4631 дрон-камікадзе та здійснив 2358 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ", - сказано в повідомленні.

На північно-слобожанському і курському напрямках РФ завдала двох авіаударів, здійснила 75 обстрілів позицій українських військ та населених пунктів, зокрема один з реактивних систем залпового вогню.

На південно-слобожанському напрямку противник п'ять разів штурмував позиції.

На лиманському напрямку українські військові зупиняли п'ять атак окупантів.

На слов'янському напрямку оборонці відбивали 11 спроб окупантів просунутися вперед.

На костянтинівському напрямку окупанти атакували дев'ять разів.

На покровському напрямку ворог здійснив 40 атак.

На олександрівському напрямку українські підрозділи зупинили п'ять атак окупантів.

На гуляйпільському напрямку відбулося 19 атак окупантів.

На оріхівському напрямку ворог двічі атакував позиції в районі Приморського.

