Інтерфакс-Україна
Події
00:28 07.02.2026

Об’єкт критичної інфраструктури на Волині постраждав через атаку БПЛА

1 хв читати

На Волині внаслідок атак ворожих безпілотників постраждав об'єкт критичної інфраструктури, повідомив начальник Волинської ОВА Роман Романюк.

"Упродовж крайньої доби в області по кілька разів у кожному районі оголошували тривогу через ворожі БпЛА типу Шахед. Внаслідок однієї з атак постраждав обʼєкт критичної інфраструктури у нашій області", - йдеться у дописі.

На місці вже працюють всі відповідні служби. Триває ліквідація наслідків, додає Волинська ОВА.

Інформації про постраждалих чи загиблих немає.

Джерело: https://t.me/volynskaODA/9368

Теги: #волинська #інфраструктура #бпла

