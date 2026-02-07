00:28 07.02.2026
Об’єкт критичної інфраструктури на Волині постраждав через атаку БПЛА
На Волині внаслідок атак ворожих безпілотників постраждав об'єкт критичної інфраструктури, повідомив начальник Волинської ОВА Роман Романюк.
"Упродовж крайньої доби в області по кілька разів у кожному районі оголошували тривогу через ворожі БпЛА типу Шахед. Внаслідок однієї з атак постраждав обʼєкт критичної інфраструктури у нашій області", - йдеться у дописі.
На місці вже працюють всі відповідні служби. Триває ліквідація наслідків, додає Волинська ОВА.
Інформації про постраждалих чи загиблих немає.
Джерело: https://t.me/volynskaODA/9368