Держдеп США схвалив продаж Україні запчастин для військової техніки на $185 млн США

Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні запасних частин класу IX та пов'язаного обладнання на суму близько $185 млн, повідомляє прес-служба Агентства зі співробітництва у галузі безпеки та оборони 6 лютого.

Відповідну сертифікацію надало Конгресу Агентство з оборонної співпраці у сфері безпеки Пентагону.

Як зазначається, український уряд звернувся з офіційним запитом на купівлю відповідних запасних частин для підтримки транспортних засобів та систем озброєння, які постачають армія США. До пакету також увійшли елементи логістики та програмної підтримки.

"Цей запропонований продаж підтримуватиме цілі зовнішньої політики та національної безпеки Сполучених Штатів шляхом покращення безпеки країни-партнера, яка є силою політичної стабільності та економічного прогресу в Європі", - сказано в тексті.

Наголошується, що Україна має нагальну потребу зміцнити місцеві можливості підтримки, щоб підтримувати високі експлуатаційні показники для транспортних засобів та систем озброєння, що постачаються США. Запасні частини безпосередньо сприятимуть ефективності бою завдяки вищим загальним експлуатаційним показникам, покращеній логістиці та зменшенню фінансового тягаря в результаті більш стійкого та швидкого циклу ремонту.

Як зазначається, запропонований продаж цього обладнання та підтримки не змінить військовий баланс у регіоні та не матиме негативного впливу на обороноздатність США

"Головного(их) підрядника(ів) буде(тимуть) визначено(і) з числа затверджених постачальників. Наразі уряду США невідомо про жодну угоду про компенсацію, запропоновану у зв'язку з цим потенційним продажем. Будь-яка угода про компенсацію буде визначена в ході переговорів між покупцем та підрядником", - сказано в повідомленні.

Крім того, реалізація цього продажу не вимагатиме призначення будь-яких додаткових представників уряду США чи підрядника до України.

Джерело: https://www.dsca.mil/Press-Media/Major-Arms-Sales/Article-Display/Article/4399552/ukraine-class-ix-spare-parts