Інтерфакс-Україна
Події
23:41 06.02.2026

Землетрус магнітудою 3,1 за шкалою Ріхтера стався на Полтавщині

1 хв читати

У Полтавському районі стався землетрус магнітудою 3,1 (за шкалою Ріхтера), повідомив Головний центр спеціального контролю.

"06 лютого 2026 року Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус в Полтавському районі, Полтавської області, Полтавська ТГ, магнітудою 3,1 (за шкалою Ріхтера), на глибині 9 км", - йдеться у публікації.

За класифікацією землетрусів відноситься до не відчутних.

Джерело: https://gcsk.gov.ua/zareestrovano-zemletrus-z-teritoriii-poltavskoii-oblasti-magnitudoyu-31-060226.html

Теги: #полтавська #землетрус

