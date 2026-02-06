Інтерфакс-Україна
Події
22:42 06.02.2026

Державному авіауніверситету "КАІ" присвоєно статус національного - Зеленський

1 хв читати

З нагоди 120-річчя від дня народження авіаконструктора Олега Антонова Державному університету "Київський авіаційний інститут" присвоєно статус національного, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Відвідав його та поспілкувався зі студентами й викладачами. Понад 400 студентів із різних факультетів були присутні. Дякую за тепле спілкування, важливі питання, які обговорили, і передусім це розвиток нашої авіації та відповідної освіти", - сказано у телеграм-каналі президента.

Зеленський назвав напрям авіації, зокрема, й освіту в цій сфері "надзвичайно важливими для України". "Це пріоритет, який, напевно, якийсь довгий час було втрачено. Але держава фокусується на цьому напрямі. Це важлива складова безпеки й розвитку України", - наголосив він.

Відповідний указ №101/2026 оприлюднено на сайті президента.  

https://www.president.gov.ua/documents/1012026-58257

https://t.me/V_Zelenskiy_official/17886

Теги: #статус #каі #зеленський

