Працівникам аварійно-відновлювальних бригад виплатять по 20 тис. грн доплати протягом трьох місяців - Шмигаль

По 20 тис. грн. доплати протягом трьох місяців отримають працівники аварійно-відновлювальних бригад, які ліквідовують наслідки російських обстрілів, заявив віце-прем'єр-міністр енергетики Денис Шмигаль за результатами засідання Штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

"У Дії стартував прийом заявок на доплату працівникам аварійно-відновлювальних бригад, які ліквідовують наслідки російських обстрілів. По 20 тис. грн у січні, лютому і березні отримає кожен, хто сьогодні усуває наслідки російських атак на нашу енергетику", - написав він у телеграмі.

