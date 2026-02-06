Інтерфакс-Україна
Події
22:02 06.02.2026

Стефанчук обговорив з сенаторами США посилення санкцій проти РФ

1 хв читати

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук обговорив з американськими сенаторами посилення санкцій проти Російської Федерації.

"Сьогодні у Вашингтоні говорили про дієві інструменти, які можуть змінити хід війни. Це пекельні санкції проти росії, санкції, які примусять її до миру. Під час розмови з головою бюджетного комітету Сенату США Ліндсі Гремом та сенатором Річардом Блюменталем детально обговорили зміст санкцій, шляхи їхнього запровадження і часові рамки", - написав Стефанчук у Фейсбуці у п'ятницю ввечері.

За словами спікера, він поінформував сенаторів про чергові російські атаки по українській енергетичній інфраструктурі, що є "свідомим терором проти цивільних".

Стефанчук зазначив, що сторони обговорили необхідність подальшого посилення протиповітряної оборони України як ключового елементу захисту людей і критичної інфраструктури.

"Подякував сенатору Грему за просування ініціативи щодо передачі Україні ракет Tomahawk. Запросив сенаторів знову відвідати Україну", - розповів Стефанчук.

Він підкреслив, що підтримка України в Конгресі США залишається двопартійною і саме це робить її стійкою.

Стефанчук також повідомив, що у зустрічі з сенаторами взяли участь посол України у США Ольга Стефанишина та заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра.

Джерело: https://www.facebook.com/stefanchuk.official/posts/pfbid02CPziHWMV78onrP6sGvocBwTUsVKoddHVCrwFBzHdMmWU5SpuugpZKrBuX6wZF4QTl

Теги: #рада #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:52 06.02.2026
Держдеп США схвалив продаж Україні запчастин для військової техніки на $185 млн США

Держдеп США схвалив продаж Україні запчастин для військової техніки на $185 млн США

21:38 06.02.2026
США хочуть нову ядерну угоду, оскільки Росія роками її порушувала - Рубіо

США хочуть нову ядерну угоду, оскільки Росія роками її порушувала - Рубіо

19:52 06.02.2026
Стефанчук перебуває в США, вже зустрівся зі спікером Джонсоном – Зеленський

Стефанчук перебуває в США, вже зустрівся зі спікером Джонсоном – Зеленський

19:32 06.02.2026
США розширили антиіранські санкції, додавши до них 14 танкерів

США розширили антиіранські санкції, додавши до них 14 танкерів

17:29 05.02.2026
Раді рекомендують закликати держави ЄС повністю заборонити торгівлю з Росією та Білоруссю

Раді рекомендують закликати держави ЄС повністю заборонити торгівлю з Росією та Білоруссю

19:18 04.02.2026
Раді пропонують зупинити дію Конвенції про міжнародні автоперевезення у відносинах з РФ

Раді пропонують зупинити дію Конвенції про міжнародні автоперевезення у відносинах з РФ

09:56 04.02.2026
Мінветеранів формує Раду ветеранів війни за незалежність України

Мінветеранів формує Раду ветеранів війни за незалежність України

22:46 03.02.2026
Виплати пенсій ВПО розблоковано - співголова фракції "Європейська солідарність" Геращенко

Виплати пенсій ВПО розблоковано - співголова фракції "Європейська солідарність" Геращенко

12:13 03.02.2026
Генсек НАТО: російські обстріли, як цієї ночі, демонструють несерйозність РФ щодо миру

Генсек НАТО: російські обстріли, як цієї ночі, демонструють несерйозність РФ щодо миру

ВАЖЛИВЕ

Тільки Україна може експлуатувати ЗАЕС - глава "Енергоатома" про можливість міждержавного використання станції

Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у частині регіонів України

Канада передасть Україні ракети AIM для протидії крилатим ракетам – Міноборони

Сили оборони збили 297 ворожих БПЛА, ракети не досягли цілей – ПС ЗСУ

РФ залишила без світла споживачів у п'яти областях, ще в трьох знеструмила 109 н.п. негода – "Укренерго"

ОСТАННЄ

Землетрус магнітудою 3,1 за шкалою Ріхтера стався на Полтавщині

Державному авіауніверситету "КАІ" присвоєно статус національного - Зеленський

Працівникам аварійно-відновлювальних бригад виплатять по 20 тис. грн доплати протягом трьох місяців - Шмигаль

Кількість бригад з відновлення тепла і світла в Києві планують збільшити - Шмигаль

МЗС: Кабмін схвалив Стратегію щодо Антарктики, Арктики та Світового океану на 2026-2035 роки

Чоловік загинув, дружина поранена внаслідок цілеспрямованого удару російського дрона по Харківській області

"Укрпошта" випустила нову поштову марку до 30-річчя станції "Академік Вернадський"

Мирного мешканця поранено через удар російського дрона по прикордонному селу Харківської області

На автотранспортному підприємстві на Львівщині стався вибух: троє постраждалих - поліція

Росіяни ударили дроном по цивільній автівці на Сумщині, загинула жінка – ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА