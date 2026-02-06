Стефанчук обговорив з сенаторами США посилення санкцій проти РФ

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук обговорив з американськими сенаторами посилення санкцій проти Російської Федерації.

"Сьогодні у Вашингтоні говорили про дієві інструменти, які можуть змінити хід війни. Це пекельні санкції проти росії, санкції, які примусять її до миру. Під час розмови з головою бюджетного комітету Сенату США Ліндсі Гремом та сенатором Річардом Блюменталем детально обговорили зміст санкцій, шляхи їхнього запровадження і часові рамки", - написав Стефанчук у Фейсбуці у п'ятницю ввечері.

За словами спікера, він поінформував сенаторів про чергові російські атаки по українській енергетичній інфраструктурі, що є "свідомим терором проти цивільних".

Стефанчук зазначив, що сторони обговорили необхідність подальшого посилення протиповітряної оборони України як ключового елементу захисту людей і критичної інфраструктури.

"Подякував сенатору Грему за просування ініціативи щодо передачі Україні ракет Tomahawk. Запросив сенаторів знову відвідати Україну", - розповів Стефанчук.

Він підкреслив, що підтримка України в Конгресі США залишається двопартійною і саме це робить її стійкою.

Стефанчук також повідомив, що у зустрічі з сенаторами взяли участь посол України у США Ольга Стефанишина та заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра.

Джерело: https://www.facebook.com/stefanchuk.official/posts/pfbid02CPziHWMV78onrP6sGvocBwTUsVKoddHVCrwFBzHdMmWU5SpuugpZKrBuX6wZF4QTl