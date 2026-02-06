Інтерфакс-Україна
22:01 06.02.2026

Кількість бригад з відновлення тепла і світла в Києві планують збільшити - Шмигаль

Планується збільшення кількості бригад по відновленню тепла і світла в Києві, заявив віце-прем'єр-міністр енергетики Денис Шмигаль за результатами засідання Штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

"Над поверненням світла й тепла у столиці сьогодні працюють понад 255 бригад. Ухвалили рішення збільшити їх кількість. Особлива увага – найбільш проблемним будинкам із пошкодженнями внутрішньобудинкових мереж. За потреби до робіт залучаємо додатковий персонал. Вдячні всім хто і вдень, і вночі відновлює пошкоджені мережі", - написав він у телеграмі.

Також він повідомив про надходження міжнародної гуманітарної допомоги. "Лише за сьогодні передали компаніям понад 173 тонни енергетичного обладнання. Вже завтра у Києві очікуємо 22 потужних генератори з 48, які нещодавно Україні передала Литва. Є постачання від японського JICA", - зазначив він.

Шмигаль додав, що продовжується робота над посиленням стійкості мобільного зв'язку, для чого залучаються додаткові потужності. "Наголосив на важливості прискорення цієї роботи. Люди повинні бути забезпечені зв'язком під час відключень", - підкреслив міністр.

Джерело: https://t.me/Denys_Smyhal/12265

Теги: #київ #бригади #енергетика

