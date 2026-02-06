Інтерфакс-Україна
Події
21:55 06.02.2026

МЗС: Кабмін схвалив Стратегію щодо Антарктики, Арктики та Світового океану на 2026-2035 роки

Фото: https://mon.gov.ua/Юрій Шепета

Кабінет міністрів України схвалив ініційовану міністерством закордонних справ Стратегію щодо Антарктики, Арктики та Світового океану на 2026-2035 роки та затвердження Операційного плану заходів з реалізації зазначеної Стратегії на 2026-2028 роки, повідомила пресслужба МЗС.

"Символічно, що він ухвалений саме в цю дату. Рівно 30 років тому, 6 лютого 1996 року, прапор України був вперше офіційно піднятий над антарктичною станцією "Академік Вернадський", яку Україна отримала від Великої Британії. Саме тоді Україна увійшла до кола трьох десятків країн, які мають присутність на Антарктичному континенті та відповідні спроможності наукових досліджень", - зазначив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

За його словами, ухвалення Стратегії в день 30-ї річниці офіційного відкриття Української антарктичної станції "Академік Вернадський" засвідчує глобальну роль України, яка активно працює в полярних регіонах та робить внесок у розвиток науки, досліджень клімату, біології та геофізики.

"Систематична присутність нашої держави в регіонах Антарктики, Арктики та Світового океану має важливе стратегічне та геополітичне значення. Вона створює додаткові зовнішньополітичні інструменти, зміцнює національну безпеку України, посилює позиції нашої держави на світовій арені, сприяє протидії агресивній політиці РФ у цих регіонах", - заявив міністр.

Сибіга наголосив, що реалізація завдань, визначених Стратегією на наступні десять років дозволить посилити позицію України в Антарктиці та розпочати активну діяльність в Арктиці. Ухвалення окремого стратегічного документу ставить Україну в ряд країн, які нещодавно ухвалили та впроваджують аналогічні полярні стратегії, зокрема Польщі, Німеччини, Франції та Нідерландів.

Стратегія також сприятиме освоєнню живих ресурсів Світового океану та покладів металевих корекцій на його дні в довгостроковій перспективі.

"Такі кроки демонструють нашу зрілість як держави, яка грає "в довгу" в стратегічних регіонах і напрямах. Така сталість, продуманість та довгостроковість зовнішньої політики критично важлива як для протидії агресору, так і для захисту стратегічних національних інтересів України в довгостроковій перспективі", - підкреслив глава МЗС.

 

Теги: #стратегія #уряд #мзс

