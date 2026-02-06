Чоловік загинув, дружина поранена внаслідок цілеспрямованого удару російського дрона по Харківській області

Близько 18:00 ЗС РФ завдали цілеспрямованого удару fpv-дроном по цивільному подружжю між населеними пунктами Прудянка і Цупівка Дергачівської громади Харківської області, повідомив начальник МВА Вячеслав Задоренко.

"50-річний чоловік загинув, а його 51-річна дружина отримала уламкові поранення. Чоловік та жінка - це цупівчани, які поверталися додому від найближчої залізничної станції "Слатине". Росіяни атакували їх свідомо, чудово усвідомлюючи, що це - цивільні. Наразі жінку госпіталізовано до лікарні, медики борються за її життя", - написав Задоренко у своєму телеграм-каналі.