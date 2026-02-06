"Укрпошта" випустила нову поштову марку до 30-річчя станції "Академік Вернадський"

Фото: укрпошта

АТ "Укрпошта" випустила нову поштову марку до 30-річчя української антарктичної станції "Академік Вернадський", яку рівно 30 років тому 6 лютого 1996 року Велика Британія передала Україні під назвою "Фарадей", а згодом її було перейменовано.

"Ми сьогодні запускаємо першу корпоративну марку після ребрендингу, тож беремо новий штампінг до станції, щоб було все сучасно. Дякую всім, хто працював над цим випуском. Я хочу побажати експедиції всього найкращого", - наголосив під час спецпогашення генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський, передає кореспондент "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що вперше в історії станції 31-у українську антарктичну експедицію, що триватиме 2026-2027 роках, очолить метеорологиня Анжеліка Ганчук, яка у 2022-2023 роках була учасницею 27-ї української експедиції та займалась на станції метеорологічними, океанографічними та іншими дослідженнями.

"Моєю задачею цього року буде, як і в інших бейскомандерів, щоб наша станція функціонувала та всі завдання були виконані", - наголосила керівниця майбутньої 31-ї Української антарктичної експедиції Анжеліка Ганчук.

Напередодні директор НАНЦ Євген Дикий зазначав, що з 2018 року в українській антарктичній програмі відбувся справжній гендерний прорив.

Від негласної майже 20-літньої заборони на участь жінок в експедиціях до першої бейскомандерки. Загалом же з 2018-го й дотепер в річних експедиціях працювали 13 полярниць, а в сезонних - 11.

В "Укрпошті" додали, що тираж марки складає 630 тис. примірників, номінальна вартість на поштовій марці зазначена літерою "U" , що еквівалетно 24 грн. Форма марки незвична – кругла, а на полях аркушу розміщено фото станції і українського судна "Ноосфера".