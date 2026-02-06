Інтерфакс-Україна
Події
21:38 06.02.2026

США хочуть нову ядерну угоду, оскільки Росія роками її порушувала - Рубіо

Фото: https://www.president.gov.ua/

Росія ігнорувала Угоду про обмеження ядерних арсеналів (СНО-3) роками, тому США хочуть укласти нову, заявив державний секретар США Марко Рубіо.

Відповідна заява опублікована на сайті Держдепу.

Рубіо заперечив звинувачення, що нібито США ініціюють нову гонку ядерних озброєнь. Він наголосив, що саме Росія зруйнувала чинну систему контролю.

"Ці побоювання ігнорують той факт, що Росія припинила виконання договору New START (СНО-3 – ІФ-У) ще 2023 року, протягом багатьох років порушуючи його умови. Договір потребує щонайменше двох сторін", - зазначив держсекретар.

Він підкреслив, що США мали вибір: або продовжувати виконувати домовленості в односторонньому порядку, або визнати, що стара епоха СНО-3 закінчилася.

Глава Держдепу звернув увагу, що РФ підтримує непрозоре і швидке нарощування ядерного арсеналу Китаю. З 2020 року кількість китайських боєголовок зросла з 200 до більш ніж 600, а до 2030 року може перевищити 1000 одиниць.

За словами Рубіо, колишні двосторонні моделі (США-РФ) застаріли, оскільки тепер Вашингтон протистоїть двом рівним ядерним суперникам.

Також Рубіо представив нові принципи контролю над озброєннями, викладені президентом Трампом:

- контроль має бути багатостороннім: Китай має нести відповідальність нарівні з РФ.

- жодних поступок порушникам: США не приймуть умов, що ігнорують невиконання попередніх домовленостей Москвою.

- позиція сили: Америка модернізуватиме свій ядерний потенціал, поки суперники розширюють свої сили.

"Росія і Китай не повинні очікувати, що Сполучені Штати будуть бездіяльними, поки вони ухиляються від своїх зобов'язань. Ми будемо підтримувати потужний і надійний ядерний потенціал стримування", - підсумував Рубіо.

 

Теги: #сша #рубіо #ядерна_угода #рф

