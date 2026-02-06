Інтерфакс-Україна
Події
21:02 06.02.2026

На автотранспортному підприємстві на Львівщині стався вибух: троє постраждалих - поліція

1 хв читати
На автотранспортному підприємстві на Львівщині стався вибух: троє постраждалих - поліція
Фото: https://t.me/dsns_telegram

Правоохоронці встановлюють обставини вибуху на автотранспортному підприємстві у Стрийському районі Львівської області, внаслідок чого постраждали три людини, повідомив відділ комунікації поліції Львівської області.

"Сьогодні, 6 лютого, близько 18:00 на спецлінію 112 надійшло повідомлення про вибух, що стався в офісній будівлі одного з підприємств, розташованій у селі Дуліби Стрийського району", - сказано в повідомленні в телеграмі.

Зазначається, що наразі відомо про трьох потерпілих - вони госпіталізовані, лікарі уточнюють їх діагнози. Внаслідок вибуху будівля зазнала руйнувань.

Як повідомляється, на місці події працюють правоохоронці, спеціалісти-вибухотехніки та рятувальники ДСНС.

Проводяться першочергові слідчі дії, правоохоронці встановлюють обставини та причини вибуху. Невдовзі події буде надана правова кваліфікація, наголосили в поліції.

 

Теги: #львівська #вибух #підприємство

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:28 06.02.2026
Понад 30 осіб загинули внаслідок вибуху в шиїтській мечеті в столиці Пакистану

Понад 30 осіб загинули внаслідок вибуху в шиїтській мечеті в столиці Пакистану

12:33 06.02.2026
В Одесі вибухнув автомобіль, одна людина загинула – поліція

В Одесі вибухнув автомобіль, одна людина загинула – поліція

05:23 04.02.2026
На Львівщині чоловік помер у приміщенні ТЦК, одна з версій – алкогольне отруєння

На Львівщині чоловік помер у приміщенні ТЦК, одна з версій – алкогольне отруєння

09:09 31.01.2026
У Херсоні автомобіль підірвався на міні, постраждали четверо цивільних, серед них двоє дітей

У Херсоні автомобіль підірвався на міні, постраждали четверо цивільних, серед них двоє дітей

04:44 28.01.2026
На Львівщині, у Золочівському районі, після ворожої атаки радіаційний фон у нормі - ОВА

На Львівщині, у Золочівському районі, після ворожої атаки радіаційний фон у нормі - ОВА

00:01 20.01.2026
У одному з районів Запоріжжя пролунав вибух

У одному з районів Запоріжжя пролунав вибух

13:07 17.01.2026
За попередніми даними вибух у харківській багатоповерхівці має побутове походження

За попередніми даними вибух у харківській багатоповерхівці має побутове походження

03:09 17.01.2026
Щонайменше двоє загиблих внаслідок вибуху невідомого походження у Харкові

Щонайменше двоє загиблих внаслідок вибуху невідомого походження у Харкові

10:29 14.01.2026
В Голосіївському районі Києва в багатоповерхівці вибухнула газова суміш, постраждала людина – ДСНС

В Голосіївському районі Києва в багатоповерхівці вибухнула газова суміш, постраждала людина – ДСНС

09:08 09.01.2026
Газопостачання для 376 абонентів у Рудному на Львівщині тимчасово припинено через спрацювання системи безпеки

Газопостачання для 376 абонентів у Рудному на Львівщині тимчасово припинено через спрацювання системи безпеки

ВАЖЛИВЕ

Тільки Україна може експлуатувати ЗАЕС - глава "Енергоатома" про можливість міждержавного використання станції

Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у частині регіонів України

Канада передасть Україні ракети AIM для протидії крилатим ракетам – Міноборони

Сили оборони збили 297 ворожих БПЛА, ракети не досягли цілей – ПС ЗСУ

РФ залишила без світла споживачів у п'яти областях, ще в трьох знеструмила 109 н.п. негода – "Укренерго"

ОСТАННЄ

Держдеп США схвалив продаж Україні запчастин для військової техніки на $185 млн США

Землетрус магнітудою 3,1 за шкалою Ріхтера стався на Полтавщині

Державному авіауніверситету "КАІ" присвоєно статус національного - Зеленський

Працівникам аварійно-відновлювальних бригад виплатять по 20 тис. грн доплати протягом трьох місяців - Шмигаль

Стефанчук обговорив з сенаторами США посилення санкцій проти РФ

Кількість бригад з відновлення тепла і світла в Києві планують збільшити - Шмигаль

МЗС: Кабмін схвалив Стратегію щодо Антарктики, Арктики та Світового океану на 2026-2035 роки

Чоловік загинув, дружина поранена внаслідок цілеспрямованого удару російського дрона по Харківській області

"Укрпошта" випустила нову поштову марку до 30-річчя станції "Академік Вернадський"

США хочуть нову ядерну угоду, оскільки Росія роками її порушувала - Рубіо

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА