На автотранспортному підприємстві на Львівщині стався вибух: троє постраждалих - поліція

Фото: https://t.me/dsns_telegram

Правоохоронці встановлюють обставини вибуху на автотранспортному підприємстві у Стрийському районі Львівської області, внаслідок чого постраждали три людини, повідомив відділ комунікації поліції Львівської області.

"Сьогодні, 6 лютого, близько 18:00 на спецлінію 112 надійшло повідомлення про вибух, що стався в офісній будівлі одного з підприємств, розташованій у селі Дуліби Стрийського району", - сказано в повідомленні в телеграмі.

Зазначається, що наразі відомо про трьох потерпілих - вони госпіталізовані, лікарі уточнюють їх діагнози. Внаслідок вибуху будівля зазнала руйнувань.

Як повідомляється, на місці події працюють правоохоронці, спеціалісти-вибухотехніки та рятувальники ДСНС.

Проводяться першочергові слідчі дії, правоохоронці встановлюють обставини та причини вибуху. Невдовзі події буде надана правова кваліфікація, наголосили в поліції.