20:54 06.02.2026

Росіяни ударили дроном по цивільній автівці на Сумщині, загинула жінка – ОВА

Російські окупанти з дрона атакували цивільну автівку на Сумщині, загинула молода жінка, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Цинічний удар росіян забрав життя 31-річної жінки. У Миколаївській сільській громаді ворожий безпілотник поцілив у цивільну автівку. Транспортний засіб загорівся. На жаль, жінка, яка перебувала за кермом, загинула", - написав він у телеграм-каналі у п'ятницю.

 

