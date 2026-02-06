У Бериславі російські військові атакували дронами евакуаційний автомобіль волонтерів, є загиблий - ОВА

Російські окупанти у Бериславі (Херсонська обл.) атакували дронами евакуаційний автомобіль волонтерів, які намагалися вивезти з-під обстрілів чотирьох цивільних, один із них загинув, троє зазнали поранень, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"У Бериславі російські військові атакували дронами евакуаційний автомобіль. Під ворожий удар потрапили волонтери, які рятували людей від смертельної небезпеки. Їхній транспорт після влучань дронів згорів", - написав він у телеграм-каналі у п'ятницю

Прокудін зазначив, що волонтери із 4 лютого разом із місцевими жителями не могли виїхати через постійну загрозу ударів російських БпЛА.

"Лише сьогодні завдяки колосальним зусиллям наших військових їх вдалося врятувати. До більш безпечної громади евакуювали волонтерів та чотирьох мешканців, троє з них – поранені. Наразі всі вони перебувають під наглядом лікарів. На жаль, внаслідок влучання дрона в автомобіль смертельні травми дістав чоловік 1982 року народження. Мої щирі співчуття рідним та близьким", - написав Прокудін.