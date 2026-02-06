Інтерфакс-Україна
Події
20:45 06.02.2026

У Бериславі російські військові атакували дронами евакуаційний автомобіль волонтерів, є загиблий - ОВА

1 хв читати
У Бериславі російські військові атакували дронами евакуаційний автомобіль волонтерів, є загиблий - ОВА

Російські окупанти у Бериславі (Херсонська обл.) атакували дронами евакуаційний автомобіль волонтерів, які намагалися вивезти з-під обстрілів чотирьох цивільних, один із них загинув, троє зазнали поранень, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"У Бериславі російські військові атакували дронами евакуаційний автомобіль. Під ворожий удар потрапили волонтери, які рятували людей від смертельної небезпеки. Їхній транспорт після влучань дронів згорів", - написав він у телеграм-каналі у п'ятницю

Прокудін зазначив, що волонтери із 4 лютого разом із місцевими жителями не могли виїхати через постійну загрозу ударів російських БпЛА.

"Лише сьогодні завдяки колосальним зусиллям наших військових їх вдалося врятувати. До більш безпечної громади евакуювали волонтерів та чотирьох мешканців, троє з них – поранені. Наразі всі вони перебувають під наглядом лікарів. На жаль, внаслідок влучання дрона в автомобіль смертельні травми дістав чоловік 1982 року народження. Мої щирі співчуття рідним та близьким", - написав Прокудін.

 

Теги: #херсонська_область #обстріл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:57 05.02.2026
Три новостворені мобільні медичні бригади УЧХ запрацювали на Херсонщині

Три новостворені мобільні медичні бригади УЧХ запрацювали на Херсонщині

11:41 05.02.2026
Російські обстріли забрали життя 4 мирних жителів Херсонської області за добу

Російські обстріли забрали життя 4 мирних жителів Херсонської області за добу

21:15 04.02.2026
Окупанти вдарили по об’єкту інфраструктури в Запорізькій області, без постраждалих - ОВА

Окупанти вдарили по об’єкту інфраструктури в Запорізькій області, без постраждалих - ОВА

14:55 04.02.2026
Відомо про 7 загиблих та 8 поранених у Дружківці – ОВА

Відомо про 7 загиблих та 8 поранених у Дружківці – ОВА

10:44 04.02.2026
Медпрацівниця загинула на Херсонщині через атаку БпЛА

Медпрацівниця загинула на Херсонщині через атаку БпЛА

08:49 04.02.2026
Ворог атакував Херсонщину, постраждали чотири людини

Ворог атакував Херсонщину, постраждали чотири людини

00:38 04.02.2026
РФ вдарила ракетами по Харкову - мер

РФ вдарила ракетами по Харкову - мер

21:37 03.02.2026
УЧХ допомагав постраждалим від ракетно-дронових атак РФ у Києві та Харкові

УЧХ допомагав постраждалим від ракетно-дронових атак РФ у Києві та Харкові

15:18 03.02.2026
Енергетики ДТЕК потрапили під обстріл на Донеччині

Енергетики ДТЕК потрапили під обстріл на Донеччині

10:57 03.02.2026
Російські обстріли забрали життя жителя Херсонської області, 9 поранені, у т.ч. комунальники – Нацполіція

Російські обстріли забрали життя жителя Херсонської області, 9 поранені, у т.ч. комунальники – Нацполіція

ВАЖЛИВЕ

Тільки Україна може експлуатувати ЗАЕС - глава "Енергоатома" про можливість міждержавного використання станції

Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у частині регіонів України

Канада передасть Україні ракети AIM для протидії крилатим ракетам – Міноборони

Сили оборони збили 297 ворожих БПЛА, ракети не досягли цілей – ПС ЗСУ

РФ залишила без світла споживачів у п'яти областях, ще в трьох знеструмила 109 н.п. негода – "Укренерго"

ОСТАННЄ

Держдеп США схвалив продаж Україні запчастин для військової техніки на $185 млн США

Землетрус магнітудою 3,1 за шкалою Ріхтера стався на Полтавщині

Державному авіауніверситету "КАІ" присвоєно статус національного - Зеленський

Працівникам аварійно-відновлювальних бригад виплатять по 20 тис. грн доплати протягом трьох місяців - Шмигаль

Стефанчук обговорив з сенаторами США посилення санкцій проти РФ

Кількість бригад з відновлення тепла і світла в Києві планують збільшити - Шмигаль

МЗС: Кабмін схвалив Стратегію щодо Антарктики, Арктики та Світового океану на 2026-2035 роки

Чоловік загинув, дружина поранена внаслідок цілеспрямованого удару російського дрона по Харківській області

"Укрпошта" випустила нову поштову марку до 30-річчя станції "Академік Вернадський"

США хочуть нову ядерну угоду, оскільки Росія роками її порушувала - Рубіо

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА