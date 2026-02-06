У Рівному невідомі напали на групу оповіщення ТЦК та допомогли втекти військовозобов’язаним після проходження ВЛК

У Рівному 6 лютого два авто заблокували службовий транспорт групи оповіщення ТЦК та СП з військовозобов'язаними, після чого невідомі напали на військових, один із них отримав травми, в цей же час військовозобов'язані громадяни, що перебували у військовому транспортному засобі, втекли, повідомила Рівненська обласна ТЦК та СП.

"6 лютого група оповіщення Рівненського ОМТЦК та СП під час проведення заходів оповіщення супроводжували військовозобов'язаних громадян України після проходження військово-лікарської комісії на визначення придатності до військової служби", - йдеться у повідомленні ТЦК та СП у фейсбуці у п'ятницю.

Повідомляється, що два транспортні засоби з невідомими громадянами блокували проїзд військовому транспортному засобу та невідомі особи здійснили напад на військовослужбовців ТЦК та СП. Внаслідок чого один з військовослужбовців був травмованим та скерований до лікарні.

Командуванням Рівненського ОМТЦК та СП по даному факту скеровано повідомлення про вчинення кримінального правопорушення до правоохоронних органів.