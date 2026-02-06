Естонія внесла до списку нев'їзних до Шенгенської зони ще понад тисячу російських бойовиків – глава МЗС

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна повідомив про внесення до списку нев'їзних до Шенгенської зони 1073 російських окупантів, які беруть участь у російсько-українській війні.

"Ми обіцяли діяти і виконали. Естонія додала до списку осіб, яким заборонено в'їзд до Шенгенської зони, ще 1073 російських бойовиків, які воюють в Україні. Це особи, які скоїли тяжкі злочини в Україні, включаючи вбивства, руйнування, зґвалтування та мародерство. Серед них є засуджені злочинці, звільнені з в'язниць та відправлені на передову, а також особи, які відкрито вороже налаштовані до Європи", - написав Цахкна в соцмережі Х у четвер.

За його словами, колишні бойовики є вербувальниками для російської розвідки та становлять реальну загрозу підривної діяльності та організованої злочинності на європейській землі.

"Закриття Шенгенської зони для них – це захист безпеки всіх європейців. Ми прагнемо забезпечити, щоб жоден громадянин Росії, який взяв зброю проти України, не міг в'їхати до Європи. Агресія має свою ціну. Заборона в'їзду до Шенгенської зони є частиною цієї ціни. Не можна вбивати один день і насолоджуватися цивілізованою Європою наступного", - наголосив Цахкна.