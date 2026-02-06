Зеленський у 30-річчя підняття прапора на станції "Академік Вернадський": навіть під час війни ми розвиваємо українську науку

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався онлайн з учасниками 30-ї Української антарктичної експедиції та привітав їх із 30-річчям від дня, коли державний прапор України було піднято на антарктичній станції "Академік Вернадський".

"Незважаючи на війну, а навпаки, навіть під час війни ми розвиваємо свою українську науку. Це дуже важливо для нас: нам є ким і чим пишатись. Українські дослідники, науковці роблять важливий внесок у те, що нашу країну поважають у світі, та допомагають розвитку вітчизняної науки", - написав Зеленський в Телеграм за підсумками розмови у п'ятницю.

За його словами, також на зустрічі були присутні учасники попередніх українських експедицій, які після початку повномасштабного російського вторгнення стали на захист України.

Україна володіє однією антарктичною станцією "Академік Вернадський", розташованою на мисі Марина острова Галіндез, яка була куплена у Великої Британії в 1996 році за символічну ціну в 1 фунт стерлінгів.