Основна битва за Донецьку область відбудеться за Словʼянськ і Краматорськ, прогнозують у DeepState

Фото: https://www.facebook.com/OTU.DONETSK

Співзасновники аналітичного OSINT-ресурсу DeepState Руслан Микула та Роман Погорілий вважають, що основна битва за Донецьку область може відбутися за міста Словʼянськ і Краматорськ.

Як повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", про це вони розповіли під час презентації на спеціальній сесії Київського Безпекового Форуму у пʼятницю в Києві. "Покровськ і Мирноград. Два великі міста, за які зараз йдуть важкі битви. Насправді ці населені пункти мали бути захоплені, за планами росіян, ще перед зимою 2025-го року. Однак, вони дуже сильно відстають від своїх графіків. Це завдяки роботі Сил оборони", - розповів Погорілий.

Він зазначив, що "дехто пророкував, що Покровськ впаде до нового року". Однак зараз на північних околицях обох міст йдуть бої, ця частина під контролем Сил оборони.

Експерт зауважив, що РФ зосередила в тому регіоні близько 100-тисячне угрупування, "яке все одно не може справитися з цими містами і з Силами оборони України".

"Якщо говорити про подальший розвиток подій, то коли відповідні населені пункти впадуть, а вони (окупанти - ІФ-У) рано чи пізно захоплять їх, тому що у росіян є величезний потенціал, вони рухатимуться вглибину Донецької області, тому що їм необхідно захопити нашу логістику і не дати її просувати в наступні міста - де відбудеться генеральна битва за Донецьку область - це Словʼянськ і Краматорськ", - сказав Погорілий.

Він зазначив, що у Слов'янську і Краматорську росіяни вже "промацують можливості нашої оборони".

"Костянтинівка і Лиман – це по суті ворота в Слов'янсько-Краматорську агломерацію і в ті останні відсотки Донецької області, які хочуть захопити росіяни, і на які ми прогнозуємо не менше двох років боїв, де вони втратять колосальну кількість своїх людей, де вони втратять колосальну кількість своєї техніки і інших ресурсів", – підкреслив Погорілий.

Говорячи про Запоріжжя та Запорізьку область, він зазначив, що заяви вищого військового керівництва агресора відрізняються від реальної ситуації. Аналітики прогнозують, що після захоплення Донецької області росіяни будуть розгортати битву за південь України.

"Нещодавно очільник Генерального штабу РФ заявив, що вони нібито починають наступ і битву за Запоріжжя. Зокрема згадав населені пункти Малакатеринівка, Приморське, Річне і Степногірськ. Ці населені пункти, зокрема Степногірськ, вони заявили ще в минулому році, що вони їх нібито окупували. І це показує те, як росіяни на сьогоднішній день воюють. Те, що вони говорять в медійному просторі, не відповідає дійсності", – сказав експерт.

Разом з тим, як наголосив Погорілий, росіяни підтягують туди свої додаткові ресурси, формують угрупування. "І, відповідно, в майбутньому нас чекає велика битва за Запоріжжя і Запорізьку область", - зазначив аналітик.

Коментуючи ситуацію в Гуляйполі Запорізької області, він наголосив, що це східний фланг Запорізької області, звідки окупанти будуть пробувати просуватися в глибину українськоі території, щоб "з'єднатися з південним угрупованням області і, відповідно, окупувати всю її територію".

За словами співзасновника DeepState, у Харківській, Сумській та Дніпропетровській областях противник "рухається хаотично".

"Маючи можливість, вони використовують наші слабкі місця, наші проблеми, і чим далі вони зайдуть на цю територію, тим більша і сильніша у них буде позиція на переговорах з нами за територію. Тому що вони планують в майбутньому Сумщину, Дніпропетровщину і Харківщину використовувати як аргументацію, щоб обміняти її на Запоріжжя, яке вони не можуть ніяк взяти вже четвертий рік повномасштабного вторгнення, Херсонщину і ще під питанням Донеччина, яку вони теж не можуть взяти", – підсумував він.