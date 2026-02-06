Інтерфакс-Україна
Події
20:12 06.02.2026

Чинний голова ОБСЄ представив Україні та РФ однакові пропозиції під час візитів

2 хв читати
Чинний голова ОБСЄ представив Україні та РФ однакові пропозиції під час візитів

Міністр закордонних справ Швейцарії та чинний голова Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) Ігнаціо Кассіс розповів про те, які пропозиції обговорив під час візитів до України та РФ.

За його словами, він представив країнам абсолютно однакові ідеї.

"Обидві сторони були відкриті до обговорення цих ідей. Тепер їм потрібно подумати про це, обговорити це всередині і потім вони нададуть зворотний зв’язок через свої місії тут, у Відні, щоб організація могла бути операційною в цьому обговоренні", - сказав він під час пресконференції у п’ятницю.

Як повідомив Кассіс, під час зустрічей обговорили архітектуру безпеки Європи в умовах відходу Сполучених Штатів Америки від цієї відповідальності; трансформацію і реформування ОБСЄ, а також користь, яку організація може принести для встановлення миру в Україні.

При цьому Кассіс зазначив, що очікування від візиту були "доволі скромними".

"Ми очікували, що нас приймуть, що ми зможемо розпочати діалог і спробувати зробити перший крок, чітко заявити про наш намір мати готовність до прогресу в певних напрямках", - заявив він.

Як повідомлялось, 5 лютого та генсек ОБСЄ Ферідун Сінірліоглу прибули з візитом до Москви, РФ. Раніше повідомлялось, президент України Володимир Зеленський провів зустріч з головою ОБСЄ Ігнаціо Кассісом і генсеком ОБСЄ Ферідуном Сінірліоглу. Після зустрічі з Зеленським Кассіс заявив, що ОБСЄ готова сприяти моніторингу припинення вогню, якщо держави-учасниці на таке погодяться.

 

Теги: #обсє #візит #пропозиції

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:52 06.02.2026
Стефанчук перебуває в США, вже зустрівся зі спікером Джонсоном – Зеленський

Стефанчук перебуває в США, вже зустрівся зі спікером Джонсоном – Зеленський

17:10 06.02.2026
Генсек ОБСЄ обговорив з Кассісом та Лавровим необхідність припинення війни в Україні

Генсек ОБСЄ обговорив з Кассісом та Лавровим необхідність припинення війни в Україні

23:40 04.02.2026
Дипломатичний радник Макрона їздив на переговори до Москви

Дипломатичний радник Макрона їздив на переговори до Москви

17:33 03.02.2026
Президент Євроради Кошта відвідає Україну в 4-ті роковини війни РФ проти України

Президент Євроради Кошта відвідає Україну в 4-ті роковини війни РФ проти України

12:03 03.02.2026
Генсек НАТО: 90% ракет ППО надійшли в Україну за програмою PURL

Генсек НАТО: 90% ракет ППО надійшли в Україну за програмою PURL

11:43 03.02.2026
Зеленський з Рютте вшанували пам'ять загиблих українських воїнів на Майдані Незалежності

Зеленський з Рютте вшанували пам'ять загиблих українських воїнів на Майдані Незалежності

02:42 03.02.2026
"ОБСЄ готова сприяти моніторингу припинення вогню" - Кассіс

"ОБСЄ готова сприяти моніторингу припинення вогню" - Кассіс

21:43 02.02.2026
Зеленський зустрівся з керівниками ОБСЄ Кассісом і Сінірліоглу

Зеленський зустрівся з керівниками ОБСЄ Кассісом і Сінірліоглу

21:34 02.02.2026
Туск найближчими днями відвідає Київ

Туск найближчими днями відвідає Київ

16:34 02.02.2026
Сибіга під час зустрічі із керівництвом ОБСЄ закликав до звільнення трьох незаконно утримуваних Росією українських співробітників СММ

Сибіга під час зустрічі із керівництвом ОБСЄ закликав до звільнення трьох незаконно утримуваних Росією українських співробітників СММ

ВАЖЛИВЕ

Тільки Україна може експлуатувати ЗАЕС - глава "Енергоатома" про можливість міждержавного використання станції

Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у частині регіонів України

Канада передасть Україні ракети AIM для протидії крилатим ракетам – Міноборони

Сили оборони збили 297 ворожих БПЛА, ракети не досягли цілей – ПС ЗСУ

РФ залишила без світла споживачів у п'яти областях, ще в трьох знеструмила 109 н.п. негода – "Укренерго"

ОСТАННЄ

Держдеп США схвалив продаж Україні запчастин для військової техніки на $185 млн США

Землетрус магнітудою 3,1 за шкалою Ріхтера стався на Полтавщині

Державному авіауніверситету "КАІ" присвоєно статус національного - Зеленський

Працівникам аварійно-відновлювальних бригад виплатять по 20 тис. грн доплати протягом трьох місяців - Шмигаль

Стефанчук обговорив з сенаторами США посилення санкцій проти РФ

Кількість бригад з відновлення тепла і світла в Києві планують збільшити - Шмигаль

МЗС: Кабмін схвалив Стратегію щодо Антарктики, Арктики та Світового океану на 2026-2035 роки

Чоловік загинув, дружина поранена внаслідок цілеспрямованого удару російського дрона по Харківській області

"Укрпошта" випустила нову поштову марку до 30-річчя станції "Академік Вернадський"

США хочуть нову ядерну угоду, оскільки Росія роками її порушувала - Рубіо

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА