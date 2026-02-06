Чинний голова ОБСЄ представив Україні та РФ однакові пропозиції під час візитів

Міністр закордонних справ Швейцарії та чинний голова Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) Ігнаціо Кассіс розповів про те, які пропозиції обговорив під час візитів до України та РФ.

За його словами, він представив країнам абсолютно однакові ідеї.

"Обидві сторони були відкриті до обговорення цих ідей. Тепер їм потрібно подумати про це, обговорити це всередині і потім вони нададуть зворотний зв’язок через свої місії тут, у Відні, щоб організація могла бути операційною в цьому обговоренні", - сказав він під час пресконференції у п’ятницю.

Як повідомив Кассіс, під час зустрічей обговорили архітектуру безпеки Європи в умовах відходу Сполучених Штатів Америки від цієї відповідальності; трансформацію і реформування ОБСЄ, а також користь, яку організація може принести для встановлення миру в Україні.

При цьому Кассіс зазначив, що очікування від візиту були "доволі скромними".

"Ми очікували, що нас приймуть, що ми зможемо розпочати діалог і спробувати зробити перший крок, чітко заявити про наш намір мати готовність до прогресу в певних напрямках", - заявив він.

Як повідомлялось, 5 лютого та генсек ОБСЄ Ферідун Сінірліоглу прибули з візитом до Москви, РФ. Раніше повідомлялось, президент України Володимир Зеленський провів зустріч з головою ОБСЄ Ігнаціо Кассісом і генсеком ОБСЄ Ферідуном Сінірліоглу. Після зустрічі з Зеленським Кассіс заявив, що ОБСЄ готова сприяти моніторингу припинення вогню, якщо держави-учасниці на таке погодяться.