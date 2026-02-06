Інтерфакс-Україна
Події
19:59 06.02.2026

Жителям будинків без опалення має бути надано більше допомоги – Зеленський

Жителям будинків без опалення має бути надано більше допомоги – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність збільшити об'єм допомоги жителям будинків, які внаслідок російських обстрілів об'єктів інфраструктури залишились без опалення.

"Всі в Україні готові допомагати й реально всі допомагають Києву – це багато громад, дуже багато, державні компанії, – всі направляють зараз свій ресурс. Ситуація у столиці дуже складна, досі. Більш ніж тисячу сто будинків без опалення. Людям з таких будинків має бути надано більше допомоги ", - сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні в п'ятницю.

Президент також зазначив, що короткострокові звіти про ремонти зруйнованих та пошкоджених об'єктів часто виявляються неточними, і темпи відновлювальних робіт можна прискорювати.

"Немає тижнів чи місяців на ремонти та постачання обладнання. І багато, багато речей активно прискорюються… Часто так буває, що першочергові звіти про ремонти на кілька тижнів виявляються неточними й можна прискорити роботу", - сказав він, додавши, що на кожній селекторній наразі значна частина обговорень присвячена "термінам, прискоренню, пошуку та постачанню додаткового обладнання".

"І також загалом важливо максимально цифровізувати все, що стосується проблем, які є, наявних проблем, наявних потреб людей, того, чим і як допомагають людям. Чим більше буде такої цифровізації, тим менше часу буде витрачатись ще й на перевірку звітів", - зазначив Зеленський.

