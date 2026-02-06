Інтерфакс-Україна
19:52 06.02.2026

Стефанчук перебуває в США, вже зустрівся зі спікером Джонсоном – Зеленський

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук зараз перебуває з візитом в США в рамках переговорного процесу щодо припинення війни в Україні, і вже провів низку зустрічей з членами американського парламенту.

"Також зараз в Америці працює наша парламентська дипломатія – голова парламенту Руслан Стефанчук. Ми з ним проговорювали перед поїздкою, що потрібно найбільше. І це стосується підтримки нашої держави, наших людей, і також перемовин. Вже були зустрічі Руслана зі спікером Джонсоном, з конгресменами та з багатьма нашими друзями – друзями України в Америці, був Український молитовний сніданок", - повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні в п'ятницю.

За словами президента, всі сили Української держави "мають бути направлені на одне – підтримку України, підтримку українців, підтримку нашого захисту, нашої стійкості, нашої незалежності". "Підтримка для України – це наближення умов, коли війна для Росії втратить сенс. Обов'язково ми вистоїмо!", - додав Зеленський.

Він повідомив, що призначив нараду з українською делегацією, яка брала участь у дводенних тристоронніх українсько-американсько-російських перемовинах щодо припинення війни в Україні 4-5 лютого в Абу-Дабі (ОАЕ), на суботу, 7 лютого.

"Хлопці повертаються в Україну сьогодні, пізно ввечері, і завтра будуть доповіді по тих чутливих аспектах перемовин в Абу-Дабі, про які не можна говорити телефоном. Ми готуємось до наступних зустрічей, тристоронніх. Завтра ж ми будемо говорити з європейськими партнерами", - повідомив Зеленський.

Як повідомлялося раніше, дводенні тристоронні українсько-американсько-російські перемовини щодо припинення війни в Україні, які проходили 4-5 лютого в Абу-Дабі (ОАЕ), завершились. Зеленський повідомив, що під час перемовин "говорили про все", і українська делегація доповість йому детально після прибуття в Україну. Президент також повідомив, що найближчим часом відбудеться нова зустріч у рамках переговорного процесу.

 

