Зеленський анонсував кадрові зміни в ПС в низці областей: мала ППО не має допускати тих проблем, які зараз є

Кадрові зміни будуть проведені у низці підрозділів Повітряних силах (ПС) Збройних сил України, повідомив президент України Володимир Зеленський, обґрунтувавши це необхідністю покращення захисту від ударних дронів на певних напрямках.

"Повітряні сили Збройних Сил. Будуть там кадрові зміни, наразі в частині областей, у підрозділах – те, що стосується захисту від російських "шахедів". Компонент малої ППО – саме протидії ударним дронам – повинен працювати значно сильніше та не допускати тих проблем, які зараз є. На частині напрямків рубежі захисту побудовані краще, на частині напрямків треба ще попрацювати, і значно попрацювати", - сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні в п'ятницю.

За його словами, міністр оборони України Михайло Федоров "займається цією тематикою", командувач ПС Анатолій Кривоножко отримав додаткові доручення, "і є достатньо сил всередині наших Сил оборони та безпеки України, достатньо досвіду, який можна і треба масштабувати".

"Все те, що працює реально на тому чи іншому напрямку, на тому чи іншому рівні, повинно застосовуватись усюди, де результатів поки що менше. І кожен день має значення. Всі рішення повинні впроваджуватись максимально оперативно", - додав Зеленський.

Як повідомлялося, раніше у п'ятницю Зеленський за підсумками щоденної селекторної наради по ситуації в Києві та інших населенних пунктах назвав незадовільною роботу ПС у частині регіонів України. "Обговорили з командувачем Повітряних сил та міністром оборони України, які рішення мають бути негайно імплементовані для більш ефективного збиття "шахедів", - повідомив він.