Посол Британії: Зеленський був на такій відстані до фронту, на якій Путін сидить за столом від Герасимова

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Посол Великої Британії в Україні Ніл Кромптон назвав вражаючим візит президента Україна Володимира Зеленського у грудні до міста Куп'янськ Харківської області, розвіявши російські наративи про чергове захоплення міста.

"Найпотужнішим, що я бачив протягом різдвяного періоду, був візит президента Зеленського до Купʼянська. І я побачив, що один із сайтів повідомив, що Зеленський був приблизно в 1,25 км від лінії фронту, що певним чином підкреслює приблизну відстань, на якій Путін сидить від Герасимова (очільник російського Генштабу Валерій Герасимов – ІФ-У), коли розмовляє з ним за столом", - сказав Кромптон на спеціальній сесії Київського безпекового форуму у пʼятницю.

Дипломат зазначив, що російська сторона "витрачає мільярди на дезінформацію", намагаючись переконати світ у своїй непереможності, чому Україна добре протистоїть.

Посол підкреслив, що потрібно посилювати економічний тиск на РФ за допомогою санкцій та ставати "більш винахідливими".

"Уряд Британії згоден з Україною, що Путін погодиться на переговори лише тоді, коли відчує значний тиск", - підкреслив Кромптон.

Як повідомлялося, Зеленський у грудні 2025 року приїхав у місто Купʼянськ Харківської області, що стало прямим доказом того, що заяви російського керівництва про захоплення міста не відповідають дійсності.